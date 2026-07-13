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«Барселона» підтвердила трансфер зірки чемпіонату Німеччини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Барселона» підтвердила трансфер зірки чемпіонату Німеччини
Карім Адеємі переїде до іспанської Ла Ліги
фото: EFE

Універсал атакувальної лінії невдовзі підсилить «блаугранас»

Президент іспанської «Барселони» Жоан Лапорта анонсував трансфер нападника дортмундської «Боруссії» Каріма Адеємі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Функціонер задоволений прийдешнім переходом німця. За словами Лапорти, «Барса» моніторила виступи Адеємі. Він повинен підвищити конкуренцію на флангах атаки чемпіона Ла Ліги.

«Ми надзвичайно щасливі. Він гравець, за яким ми давно спостерігали. Адеємі дуже швидкий, дуже хороший гравець. Деку зробив відмінну роботу», – заявив президент «блаугранас».

У минулому сезоні Адеємі зіграв 39 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 м'ячів і шість результативних передач. Трансфер нападника коштуватиме «Барсі» орієнтовно 22 млн євро. Ще дев'ять мільйонів «джмелі» зможуть отримати бонусами.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

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Теги: Карім Адеємі ФК Барселона Бундесліга ФК Боруссія (Дортмунд) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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