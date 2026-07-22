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Молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера
Дмитро Михайленко перейшов із юнацького на молодіжний рівень
фото: УАФ

Півфіналіст недавнього Чемпіонату Європи серед юнаків пішов на підвищення

Дмитро Михайленко став керманичем збірної України U-21. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Вітчизняний фахівець обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Унаї Мельгоси. Баск завершив роботу з молодіжкою у червні. Натомість Михайленко донедавна тренував збірну України U-19.

Дмитро Михайленко в збірних України

Український тренер до структури «синьо-жовтих» приєднався у лютому 2024 року. З того часу він встиг також попрацювати з командами U-15, U-18 та U-20. У червні-липні Михайленко на чолі збірної України U-19 взяв участь в Чемпіонаті Європи.

На груповому етапі турніру «синьо-жовті» здобули три перемоги, здолавши однолітків із Хорватії, Сербії та Італії. Цього разу вистачило для того, щоб завоювати путівку на Чемпіонат світу серед 20-річних. А в півфіналі Євро-2026 підопічні Михайленка прикро поступилися збірній Німеччини U-19 (1:2).

Молодіжна збірна України в 2026 році

Україна U-21 продовжує змагатися у відборі до Чемпіонату Європи 2027. Навесні «синьо-жовті» несподівано розписали нічию з литовцями (1:1), а потім переграли угорську молодіжку (2:1).

Наразі збірна України U-21 йде третьою у кваліфікаційній групі. В активі команди вісім очок і відставання на три пункти від турків і на п'ять – від Хорватії U-21. Балканці ще й мають матч у запасі.

Михайленко розпочне роботу з двох поєдинків кваліфікації до Євро-2027. «Синьо-жовті» 26 вересня протистоятимуть Туреччині U-21, а 2 жовтня молодіжна збірна України протистоятиме хорватським ровесникам.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.
 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Дмитро Михайленко Українська асоціація футболу

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