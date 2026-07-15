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Чигринський пояснив, чому очолив клубу з Кіпру, який належить росіянину

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Чигринський пояснив, чому очолив клубу з Кіпру, який належить росіянину
Дмитро Чигринський: Його позиція однозначна, він підтримує Україну
фото: ФК Шахтар

Дмитро Чигринський: Його позиція однозначна, він підтримує Україну

Новий головний тренер кіпрського клубу «Красава» колишній український футболіст Дмитро Чигринський пояснив, чому обрав роботу в цій команді, незважаючи на те, що президентом клубу є росіянин Євген Савін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Football Hub.

За словами ексгравця «Шахтаря», він був вражений позицією Савіна та його цінностями.

«Десь два роки тому я вперше познайомився з Євгеном Савіним. У футбольному середовищі я чув багато хорошого про нього, про його позицію, а коли вперше з ним зустрівся, я був насправді вражений тим, наскільки однозначна його позиція, наскільки він взагалі виступає проти путінського режиму.

Футбольні люди знають, скільки гравців, навіть тренерів пройшло через «Красаву» за ці чотири роки. Його позиція однозначна, він підтримує Україну, він виступає проти путінського режиму. Але навіть не це мене настільки вразило, скільки його цінності та принципи.

Для нього його цінності та принципи набагато важливіші за, умовно кажучи, фінансовий комфорт, тому що він міг би перебувати в Росії, спокійно мовчати, як це робить більшість. Але це людина, яка втратила там практично всі свої активи, у якої батьки залишились там, і з якими він уже не може спілкуватись.

У мене це викликає повагу, і я скажу більше: після того, як я з ним познайомився і побачив його позицію, його відношення – для мене це навіть певною мірою було додатковою мотивацією прийти і так само допомагати йому.

Звичайно, це шанс для мене, як для молодого тренера, але перш за все, для мене це було також мотивацією прийти та намагатись допомагати людині, яка вже зробила, скажімо так, дуже немало для України, навіть якщо це стосується просто його позиції, допомоги українцям або просто інфопростору», – зазначив Чигринський.

Нагадаємо, Дмитро Чигринський став головним тренером клуб елітного дивізіону чемпіонату Кіпру «Красава». Контракт із 39-річним Чигринським оформлений терміном на один сезон. Раніше українець працював асистентом головного тренера у грецькому «Арісі», а кар'єру гравця завершив на початку 2025 року.

У складі «Красави» вже грають два українські футболісти – воротар Юрій Авраменко та опорний півзахисник Дмитро Мельниченко.

Клуб «Красава» був заснований росіянином Євгеном Савіним у 2021 році. Спочатку він виступав в нижчих лігах російського футболу, але 31 травня 2022 року Савін оголосив про переїзд клубу на Кіпр, де він викупив місцевий клуб «Іпсонас» й фактично на його основі зробив «Красаву». За підсумками сезону-2024/25 «Красава» вийшла в елітний дивізіон чемпіонату Кіпру.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Дмитро Чигринський

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