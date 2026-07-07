Збірна Бельгії «танцем Трампа» відсвяткувала перемогу над США на Чемпіонаті світу

У грі 1/8 фіналу мундіалю США з рахунком 4:1 поступилися Бельгії

Футболісти збірної Бельгії після четвертого забитого м'яча у ворота американської збірної в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу повторили танець, який часто виконує президент США Дональд Трамп. Про це інформує «Главком».

Зустріч 1/8 фіналу мундіалю закінчилася з рахунком 4:1 на користь Бельгії. Після голу Ромелу Лукаку гравці зібралися біля кутового прапорця та станцювали у стилі американського президента.

Пісня YMCA групи Village People неодноразово закінчувала мітинги Трампа, який при цьому нерідко пританцьовував, ритмічно рухаючи руками, стиснутими в кулаки.

Після перемоги Трампа на виборах у листопаді 2024 року ці рухи почали копіювати спортсмени, відзначаючи таким чином свої успіхи.

Diabolical: Belgian soccer squad does the Trump dance after DESTROYING the US Team 4:1 pic.twitter.com/zjRnd5RYxW — Catch Up (@CatchUpFeed) — Catch Up (@CatchUpFeed) July 7, 2026

Нагадаємо, що перед матчем із бельгійцями збірна США отримала неочікувану допомогу від ФІФА, дисциплінарний комітет якої призупинив дискваліфікацію найкращого бомбардира команди Фоларіна Балогуна.

Це викликало шквал критики на адресу ФІФА – особливо з огляду на те, що президент США Дональд Трамп зізнався: він особисто дзвонив президентові ФІФА Джанні Інфантіно з цього питання.

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.

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Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут.

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.