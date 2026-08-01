У Південній Кореї відбулися парламентські слухання через виліт збірної з Чемпіонату світу 2026

Південна Корея не змогла кваліфікуватися до плейоф світової першості через дві поразки на груповому етапі

Експрезиденту федерації та головному тренеру довелося відповідати за невдалий виступ команди

Невдалий виступ збірної Південної Кореї на Чемпіонаті світу 2026, де команда не змогла вийти з групи, став предметом розгляду на рівні державної влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NHK.

Серйозність невдалого виступу

Національна асамблея Південної Кореї провела парламентські слухання, запросивши колишніх головних дійових осіб корейського футболу для пояснень щодо причин провалу. Перед спортивним комітетом парламенту виступили експрезидент Корейської футбольної асоціації Чон Мон Гю, який залишив посаду 6 липня після 13 років роботи, та колишній головний тренер національної команди Хон Мьон Бо, який подав у відставку наприкінці червня.

Під час слухань депутати та представники Міністерства культури, спорту і туризму зосередилися на кількох ключових питаннях. Зокрема, посадовців розпитували про можливий непотизм під час призначення Хона головним тренером у 2024 році, адже він і Чон Мон Гю навчалися в одному університеті. Також парламентарі перевіряли інформацію про контракт наставника із зарплатою 3,8 мільярда вон (близько 2,64 млн доларів) та загальний рівень прозорості в управлінні Корейською футбольною асоціацією.

Відповідь на звинувачення

Обидва колишні керівники принесли публічні вибачення за невдалий виступ збірної, але заперечили будь-які звинувачення у корупції чи фаворитизмі. «Зробивши все можливе для розвитку корейського футболу під час свого мандата, я щиро перепрошую за контроверсії та невдалий результат на Чемпіонаті світу», – заявив Чон Мон Гю.

Своєю чергою Хон Мьон Бо наголосив, що погодився очолити команду лише після того, як переконався у законності всіх процедур. «Я перепрошую перед народом за те, що збірна не виправдала очікувань. Коли я приймав пропозицію, то вважав, що всіх процедур було дотримано. Я ніколи не прагнув привілейованого ставлення чи особистої вигоди», – зазначив фахівець.

На Чемпіонаті світу збірна Південної Кореї виступала у групі A разом із командами Мексики, Південно-Африканської Республіки та Чехії. Корейці здобули лише одну перемогу – над Чехією (2:1), однак поразки від Мексики та ПАР не дозволили їм пробитися до плейоф, що й спричинило хвилю критики та подальше парламентське розслідування.

Нагадаємо, що аргентинська депутатка заявила, що збірну країни критикують, бо «у ній немає кольорових».