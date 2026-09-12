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Бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа близький до узгодження

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа близький до узгодження
У останньому бою Тайсон Ф'юрі здолав поляка Маріуша Ваха
фото: Instagram Тайсона Ф'юрі

Сторонам залишилось визначитись з датою проведення бою

Бій між британськими боксерами Тайсоно Ф'юрі та Ентоні Джошуа близький до узгодження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Гарета Девіса.

Головним варіантом для проведення бою є стадіон «Принсіпаліті» у місті Кардіфф. Також розглядається можливість провести бій у Лондоні на стадіоні «Вемблі».

Сторонам залишилось лише узгодити дату, обгоорюються варіанти з 4 та 11 грудня.

Бій має відбудтись пізно ввечері ао вночі для того, щоб потрапити у американський прайм-тайм. Для цього потрібно, щоб місцевий уряд дозволив роботу стадіону після комендантського часу, яка починається о 22:30.

Вже найближчими днями може відбудтись пресконеренція з офіцціним оголошенням про дату та місце проведення бою.

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі закликав Оександра Усика провести з ним третій бій.

Теги: Ентоні Джошуа бокс Тайсон Ф'юрі

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