Бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа близький до узгодження

Сторонам залишилось визначитись з датою проведення бою

Бій між британськими боксерами Тайсоно Ф'юрі та Ентоні Джошуа близький до узгодження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Гарета Девіса.

Головним варіантом для проведення бою є стадіон «Принсіпаліті» у місті Кардіфф. Також розглядається можливість провести бій у Лондоні на стадіоні «Вемблі».

Сторонам залишилось лише узгодити дату, обгоорюються варіанти з 4 та 11 грудня.

Бій має відбудтись пізно ввечері ао вночі для того, щоб потрапити у американський прайм-тайм. Для цього потрібно, щоб місцевий уряд дозволив роботу стадіону після комендантського часу, яка починається о 22:30.

Вже найближчими днями може відбудтись пресконеренція з офіцціним оголошенням про дату та місце проведення бою.

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі закликав Оександра Усика провести з ним третій бій.