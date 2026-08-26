У чемпіонаті Англії нападник оформив гол-шедевр на премію Пушкаша

Домінік Баллард нещодавно приєднався до «вільшанок»

Футболіст змусив замовкнути вболівальників суперника

Нападник «Брістоль Сіті» Домінік Баллард забив фантастичний м'яч у другому турі англійського Чемпіоншипу проти «Бірмінгема» (2:2). Про це повідомляє «Главком».

Форвард з'явився на полі з лави запасних на 65-й хвилині. Своїм шансом він скористався під завісу поєдинку. Після передачі з лівого флангу Баллард із центру штрафного майданчика п'ятою ефектно спрямував м'яч у сітку.

Цілком вірогідно, що цей гол англійця потрапить до переліку претендентів на премію Пушкаша. Щорічно нагороду вручають за найкращий гол у футболі. Приз входить у список індивідуальних трофеїв ФІФА для церемонії The Best.

Баллард лише кілька тижнів перейшов у «Брістоль Сіті». Раніше він виступав за столичний «Лейтон Орієнт». Трансфер нападника коштував «вільшанкам» 5,8 млн євро.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.