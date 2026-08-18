Тренер збірної Єгипту з футболу знепритомнів під час бійки між колишньою і нинішньою дружинами

Хассан Хоссам мав проблеми зі здоров'ям під час сімейного конфлікту

Для врегулювання ситуації довелося викликати поліцію

Головний тренер збірної Єгипту з футболу Хассан Хоссам знепритомнів під час бійки в кафе між колишньою та нинішньою дружинами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Arabiya.

Скандальний інцидент стався під час відпочинку Хассана в одному з єгипетських готелів разом з його дружиною Дан-Адам. Фахівець та його нинішня дружина перетнулися з колишньою дружиною тренера Ховайдою Ель-Гарбаві, яка була разом з дітьми.

Після обміну образами між жінками виникла бійка. Адвокат Дан-Адам заявив, що на його клієнтку напали і почали тягати її за волосся. Захисник також відкинув версію, що саме Дан-Адам стала ініціатором конфлікту. Він заявив, що вважає нелогічним припущення про те, що жінка свідомо вирішила вступити в конфлікт відразу з чотирма дорослими дітьми свого чоловіка.

Для врегулювання ситуації відвідувачами закладу було викликано поліцію.

Хассан, який опинився в центрі конфлікту, спробував заспокоїти жінок, але через сильне хвилювання втратив свідомість.

SE LE RE PUDRIO AL DT DE EGIPTO



Hossam Hassan estaba de fiesta en un hitel y sus 2 esposas se empezaron a pelear a las piñas



Se puso tan nervioso por la situación que se desmayo y lo llevaron al hospital



A sus mujeres las detuvo la policia pic.twitter.com/UY2OrU9Trs — ElBuni (@therealbuni) — ElBuni (@therealbuni) August 17, 2026

Хассан Хоссам був одружений першим шлюбом на Ховайді Ель-Гарбав – у подружжя народилося четверо дітей. У 2015 році тренер одружився з Дан-Адам – у пари є двоє дітей.

Як повідомлялося, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.