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Збірна України здолала Грузію та вийшла у плейоф ЧС-2026 з сокки з першого місця групи

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Збірна України здолала Грузію та вийшла у плейоф ЧС-2026 з сокки з першого місця групи
Збірна України святкує вихід до плейоф ЧС-2026 з сокки
фото: Instagram АСУ

Команда Михайла Шевченка розпочне стадію матчів на виліт з 1/8 фіналу

Збірна України здолала Грузію у матчі третього туру группового етапу ЧС-2026 з сокки. Про це повідомляє «Главком».

У попередніх поєдинках команда Михайла Шевченка здолала Ліван (2:0) та Пакистан (6:0).

Як і перших двох матчах, у протистоянні з грузинами синьо-жовті здобули суху перемогу – 3:0 з голом Літвінова та дублем Листопада.

Збірна України з дев''ятьма залковими балами посіла перше місце групи I, завдяки чому вийшла до 1/8 фіналу турніру, де чекатиме на переможця пари Грузія – Сирія. Матч відбудеться 4 вересня о 15:20 за київським часом.

Підсумкове становище в групі I

Збірна України здолала Грузію та вийшла у плейоф ЧС-2026 з сокки з першого місця групи фото 1
фото: SofaScore

На минулому чемпіонаті світу Збірна України зуміла дійти до фіналу, де поступилась Казахстану – 2:2 у основний час та 1:2 в серії булітів.

Чемпіонат світу 2026 з socca. Група I. 3-й тур

Україна – Грузія – 3:0

Голи: Літвінов, 20+1, Листопад, 21, 40+1

Нагадаємо, що британський журналіст Назар Кінсела розповів, чому Мудрик перейшов до «Тоттенгема» замість «Лідса».

До слова, «Динамо» отримало першого суперника в Юнацькій лізі УЄФА.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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