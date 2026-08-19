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Президент «Динамо» Тирана засипав футболістів грошима після виходу до плейоф Ліги конференцій

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Президент «Динамо» Тирана засипав футболістів грошима після виходу до плейоф Ліги конференцій
Ардіан Барді пообіцяв гравцяв «Динамо» Тирана шалену винагороду за вихід до єврокубків
фото: відкриті джерела

Ардіан Барді шокував своїх футболістів появою в роздягальні

Після перемоги албанської «Динамо» Тирани у Лізі конференцій президент клубу УЄФА Ардіан Барді несподівано з'явився у роздягальні та влаштував справжнє шоу. Про це повідомляє «Главком».

Грошовий дощ у роздягальні

Після фінального свистка Ардіан Барді зайшов до роздягальні футболістів із великою сумкою, наповненою готівкою. Відео святкування швидко стало вірусним у соціальних мережах: президент приєднався до бурхливої радості команди, після чого почав діставати купюри та буквально засипати ними підлогу роздягальні. Футболісти зустріли такий жест гучними вигуками та оплесками.

Неймовірний камбек проти «Ауди»

Емоції албанського клубу цілком зрозумілі, адже «Динамо» Тирана вдалося здійснити переконливий камбек у протистоянні з латвійською «Аудою». Перший матч третього кваліфікаційного раунду завершився мінімальною перемогою латвійців 1:0, тому перед грою-відповіддю албанці опинилися під серйозним тиском. Однак на власному полі команда продемонструвала зовсім інший футбол і чотири рази вразила ворота суперника.

У підсумку «Динамо» Тирана виграло другу зустріч із переконливим рахунком 4:0, а загальний рахунок двоматчевого протистояння склав 4:1 на користь албанського клубу. Ця перемога дозволила команді зробити ще один крок до основного етапу єврокубкового турніру.

Наступним суперником «Динамо» Тирана стане кіпрський «Пафос». За інформацією місцевих ЗМІ, президент клубу вже пообіцяв футболістам додаткову мотивацію. У разі перемоги над «Пафосом» та виходу до основного етапу Ліги конференцій команда отримає 500 тисяч євро преміальних.

Нагадаємо, що у Фінляндії футбольний матч між «Інтер Турку» та «Оулу» перетворився на справжнє водне поло

Теги: президент перемога Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ

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