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Коштовний новачок нарешті приєднався до «Шахтаря» в Україні

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Коштовний новачок нарешті приєднався до «Шахтаря» в Україні
Алан Маттурро відновив індивідуальні заняття
фото: ФК «Шахтар»

Алан Маттурро почав набирати форму в таборі вітчизняного гранда

Оборонець Алан Маттурро приєднався до донецького «Шахтаря» після повернення команди з вояжу в Нідерланди на матч Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Уругваєць розпочав індивідуальні тренування. До загальної групи «гірників» він приєднається за кілька тижнів. Передсезонну підготовку центрбек пропустив через реабілітацію після травми плеча.

«Шахтар» анонсував автограф-сесію з Маттурро перед поєдинком 6-го туру Прем'єр-ліги проти одеського «Чорноморця». Команди закриватимуть програму туру в понеділок увечері. Матч відбудеться у Львові.

Маттурро перейшов у «Шахтар» наприкінці серпня. «Гірники» заплатили за оборонця орієнтовно 5 млн євро італійському «Дженоа». З вітчизняним грандом уругвайський центрбек уклав контракт на п'ять років.

У минулому сезоні Маттурро виступав за іспанський «Леванте» на правах оренди. Він зіграв 21 поєдинок у всіх турнірах за «жаб». До свого активу оборонець записав один забитий м'яч.

За плечима Маттурро також виступи в молодіжній збірній Уругваю. Там центрбек зіграв 11 матчів, у яких оформив один гол. Футболку національної команди 21-річний оборонець наразі не одягав.

До слова, раніше «Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ. Гірники повели в рахунку зусиллями вінгера Мендози. Натомість нідерландський гранд відігрався стараннями оборонця Деста.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».

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Теги: ФК «Шахтар» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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