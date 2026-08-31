Тренер «Динамо» пояснив епізод із заміною Суркіса-молодшого після автогола

Фахівець використав двох воротарів у програному поєдинку

Керманич київського «Динамо» Ігор Костюк поділився думками про заміну голкіпера в матчі 4-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти чернівецької «Буковини» (0:3). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

У старті «біло-синіх» зявився В'ячеслав Суркіс. Він припустився двох результативних помилок. Спершу не впорався з пресингом суперника та дозволив форварду чернівчан відкрити рахунок, а на старті другого тайму незграбно випустив м'яч за лінію воріт після верхової боротьби.

Момент із автоголом Суркіса-молодшого стався на 54-й хвилині. Тим не менше, він залишився на полі після двох промахів. Лише на 60-й тренерський штаб провів заміну та випустив на поле дебютанта Іллю Ольхового.

«В'ячеслав попросив заміну – психологічно він відчував, що це необхідно в такий момент. Тому ми пішли назустріч», – прокоментував ситуацію Костюк.

Водночас, попри гучне фіаско, головний тренер «Динамо» не оголосив про відставку. Керівництво клубу також не зробило заяв у день поєдинку проти «Буковини». Костюк повноцінно очолив столичний гранд у грудні торік.

До слова, черкаський ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» в Прем'єр-лізі. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.