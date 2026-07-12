Англія і Норвегія у яскравому поєдинку визначили третього півфіналіста Чемпіонату світу 2026

Основного часу Англії та Норвегії виявилося замало

Англія у додатковий час зуміла переграти Норвегію з рахунком 1:2 у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

У першому таймі Англія більше володіла м'ячем і намагалася контролювати гру, але довго не могла створити справді небезпечні моменти. Норвежці ж зробили ставку на швидкі випади й поступово почали загрожувати воротам Джордана Пікфорда. Спершу Ерлінг Голанд пробив головою прямо в руки голкіперу, а Александер Серлот трохи пізніше не влучив у площину воріт із вигідної позиції.

На 36-й хвилині норвежці все ж відкрили рахунок. Мартін Едегор знайшов передачею Андреаса Шельдерупа, який із-за меж штрафного майданчика завдав ефектного удару. М'яч після рикошету від стійки опинився у сітці, а після перевірки VAR гол був зарахований. Англія змогла відповісти ще до перерви, коли Ентоні Гордон прострілив під удар Джуду Беллінгему, який в один дотик точно пробив у дальній кут і зрівняв рахунок. Уже в компенсований час Гаррі Кейн навіть відправив м'яч у ворота, але цей гол був скасований через офсайд.

Після перерви Томас Тухель випустив Букайо Саку та Еберечі Езе, намагаючись додати гостроти в атаці, але найнебезпечніші моменти створювала саме Норвегія. На 55-й хвилині скандинави вдруге відзначилися після кутового: Ерлінг Голанд штовхнув захисника, після чого м'яч через кілька рикошетів опинився у Торбйорна Геггема, який добив його у сітку. Однак після перегляду VAR арбітр скасував взяття воріт через фол Голанда.

Попри травми Юліана Рюерсона та Александера Серлота, яких довелося замінити, команда Столе Сольбаккена продовжила тиснути. Голанд змусив Пікфорда виконати чудовий сейв після удару головою, а на 76-й хвилині Давід Вольфе після навісу влучив у поперечину. Англія відповіла лише кількома небезпечними подачами Саки та Джеймса, а вже в компенсований час Беллінгем головою не зміг принести своїй команді перемогу, тож збірним довелося грати екстрайми.

Екстратайми розпочалися з активного тиску Англії. Уже на 93-й хвилині Ер'ян Нюланн здійснив блискучий сейв після удару головою Гаррі Кейна, але відбив м'яч просто перед собою. Першим на добиванні опинився Джуд Беллінгем, який без проблем відправив його у сітку та вперше в матчі вивів англійців уперед.

Норвегія намагалася швидко оговтатися й відповіла кількома небезпечними атаками. Але на 99-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота скандинавів після падіння Джеда Спенса в боротьбі з Оскаром Боббом. Щоправда, після перегляду VAR Клеман Тюрпен скасував своє рішення, встановивши, що порушення правил не було. До завершення першого додаткового тайму Беллінгем ще пробив вище воріт, а Нуса небезпечно стріляв після рикошету.

На початку другого екстратайму Столе Сольбаккен зняв з гри Ерлінга Голанда, випустивши Йоргена Странд Ларсена. Норвежці намагалися врятувати матч, але найкращі моменти знову створювала Англія. Джед Спенс потужним ударом змусив Нюланна виконати ще один чудовий сейв, а Букайо Сака не зміг переграти голкіпера на добиванні. У відповідь Патрік Берг пробив над воротами, а вже наприкінці овертайму Оскар Бобб після кутового також не влучив у площину.

Попри фінальний штурм Норвегії, англійці втримали мінімальну перевагу та здобули перемогу з рахунком 2:1, вийшовши до півфіналу Чемпіонату світу.

Чемпіонат світу 2026. 1/4 фіналу

Норвегія – Англія 1:2 (1:1)

Голи: Шельдеруп (36) – Беллінгем (45+2, 93)

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Нагадаємо, що лідер збірної Англії повторив унікальне досягнення Марадони на Чемпіонаті світу.