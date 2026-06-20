«Карпати» підписали контракт з воротарем збірної України
Денис Марченко став гравцем «левів»
Львівські «Карпати» офіційно оголосили про підписання голкіпера «Оболоні» Дениса Марченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «левів».
19-річний воротар виступатиме у складі львів’ян під номером 1. За неофіційною інформацією, «Карпати» заплатять за Марченка 1 мільйон євро. При цьому «пивовари» отримають 20% від суми угоди з наступних трансферів молодого воротаря.
За основну команду «Оболоні» Денис Марченко уперше зіграв 23 лютого 2025 року. У 22 поєдинках української Премʼєр-ліги кіпер пропустив 23 голи, 11 матчів провів «на нуль».
Через кілька місяців після дебюту в УПЛ Марченко зіграв за збірну України U-20, а в березні цього року вперше вийшов на поле у складі збірної U-19 у відборі на Чемпіонат Європи. Воротар увійшов до заявки збірної U-19 на тренувальний збір перед юнацьким Чемпіонатом Європи 2026.
Раніше львівський клуб оголосив про відхід воротаря Андрія Кліщука, нападника Ігора Невеса та захисника Володимира Адамюка. Також лави «левів» залишив голкіпер Назар Домчак, який оформив перехід у чеську «Славію», а контракт воротаря Олександра Кемкіна викупив «Кривбас». Форвард Бубакар Фаал перейшов до чеської «Вікторії» (Пльзень).
Відомо, що «Карпати» вийдуть з відпустки 22 червня, а згодом вирушать на тренувальний збір до Словенії до 19 липня. Львів’яни зіграють вісім контрольних поєдинків.
Нагадаємо, український півзахисник Максим Брагару офіційно залишив «Динамо» та продовжить кар'єру в житомирському «Поліcсі». Контракт між сторонами розрахований до літа 2029 року.
У минулому сезоні Брагару виступав за «Полісся» на правах оренди з «Динамо». Він зіграв у 26 матчах та оформив вісім результативних дій (4+4). Портал Trasnsfermarkt оцінює 23-річного гравця в 1,5 млн євро.
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