«Карпати» підписали контракт з воротарем збірної України

Денис Марченко став гравцем «левів»

Львівські «Карпати» офіційно оголосили про підписання голкіпера «Оболоні» Дениса Марченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «левів».

19-річний воротар виступатиме у складі львів’ян під номером 1. За неофіційною інформацією, «Карпати» заплатять за Марченка 1 мільйон євро. При цьому «пивовари» отримають 20% від суми угоди з наступних трансферів молодого воротаря.

За основну команду «Оболоні» Денис Марченко уперше зіграв 23 лютого 2025 року. У 22 поєдинках української Премʼєр-ліги кіпер пропустив 23 голи, 11 матчів провів «на нуль».

Через кілька місяців після дебюту в УПЛ Марченко зіграв за збірну України U-20, а в березні цього року вперше вийшов на поле у складі збірної U-19 у відборі на Чемпіонат Європи. Воротар увійшов до заявки збірної U-19 на тренувальний збір перед юнацьким Чемпіонатом Європи 2026.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК Карпати Львів 🇺🇦 (@karpaty.lviv)

Раніше львівський клуб оголосив про відхід воротаря Андрія Кліщука, нападника Ігора Невеса та захисника Володимира Адамюка. Також лави «левів» залишив голкіпер Назар Домчак, який оформив перехід у чеську «Славію», а контракт воротаря Олександра Кемкіна викупив «Кривбас». Форвард Бубакар Фаал перейшов до чеської «Вікторії» (Пльзень).

Відомо, що «Карпати» вийдуть з відпустки 22 червня, а згодом вирушать на тренувальний збір до Словенії до 19 липня. Львів’яни зіграють вісім контрольних поєдинків.

Нагадаємо, український півзахисник Максим Брагару офіційно залишив «Динамо» та продовжить кар'єру в житомирському «Поліcсі». Контракт між сторонами розрахований до літа 2029 року.

У минулому сезоні Брагару виступав за «Полісся» на правах оренди з «Динамо». Він зіграв у 26 матчах та оформив вісім результативних дій (4+4). Портал Trasnsfermarkt оцінює 23-річного гравця в 1,5 млн євро.