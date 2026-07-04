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Колумбія здолала Гану у грі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Колумбія здолала Гану у грі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Колумбія продовжує перемагати на Чемпіонаті світу
фото: Getty Images

Колумбія вийшла в 1/8 фіналу світової першості

Колумбія перемогла Гану у грі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

На 14-й хвилині гри колумбієць Суарес з правого флангу атаки виконав простріл у штрафний майданчик збірної Гани, який влучно замкнув Аріас. 

Наприкінці першого тайму збірна Гани помітно активізувалася та створила кілька моментів біля воріт суперника. Втім, реалізувати свої нагоди й відновити рівновагу до перерви африканцям не вдалося.

Після відпочинку Колумбія продовжила контролювати перебіг зустрічі та неодноразово була близькою до другого гола. Зокрема, взяття воріт у виконанні Луїса Діаса судді скасували через офсайд, а голкіпер Гани Лоуренс Аті-Зігі кількома яскравими сейвами втримав свою команду в грі.

Водночас ганці так і не спромоглися завдати бодай одного удару в площину воріт суперника. 

У підсумку, Колумбія здобула перемогу та вийшла до 1/8 фіналу мундіалю.

Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Колумбія – Гана 1:0 (1:0)

  • Голи: Аріас (14)

Нагадаємо, раніше стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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