Лідер збірної Англії повторив унікальне досягнення Марадони на Чемпіонаті світу

Атакувальний хавбек недарма обрав 10-й номер перед турніром

Півзахисник національної команди Англії Джуд Беллінгем став першим автором дубля на стадіоні «Ацтека» в столиці Мексики за 40 років у рамках Кубка світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні англієць двома забитими м'ячами доклався до перемоги над збірною Мексики (3:2) в 1/8 фіналу Чемпіонату світу (ЧС). Дубль на «Ацтеці» виявився першим із Кубка світу 1986. Тоді аргентинець Дієго Марадона двічі забив Бельгії у півфіналі турніру.

З тих пір культовий стадіон у Мехіко прийняв фінал ЧС-1986 та ще п'ять поєдинків Мундіалю-2026. Досягнення Беллінгема теж буде багаторічним. Матч між Мексикою та збірною Англії був останнім на «Ацтеці» в рамках цьогорічного Кубка світу.

Один із лідерів «Трьох левів» провів п'ять поєдинків на ЧС-2026. До свого активу Беллінгем записав чотири голи та один асист. Мундіаль за океаном – другий у кар'єрі хавбека.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія – 1:2

Мексика – Англія – 2:3

США – Бельгія

Португалія – Іспанія

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.