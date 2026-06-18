Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна Бразилії визначилася зі статусом Неймара на другий матч Чемпіонату світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Збірна Бразилії визначилася зі статусом Неймара на другий матч Чемпіонату світу
Неймар пропустить і другий тур ЧС-2026
фото: EFE

Тренерський штаб не форсуватиме повернення ветерана

Нападник національної команди Бразилії Неймар пропустить поєдинок другого туру групового етапу Чемпіонату світу (ЧС) 2026 проти збірної Гаїті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Globo.

Досвідчений виконавець напередодні повернувся до тренувань. Неймар пропустив кілька тижнів через травму литкового м'яза. Зокрема, він залишився поза обоймою на перший тур Мундіалю, коли «селесао» розписали нічию з Марокко (1:1).

У штабі вирішили не брати нападника до Філадельфії. Натомість Неймар продовжить набирати форму в Нью-Джерсі. Найімовірніше, він повернеться до заявки на поєдинок третього туру групового етапу ЧС-2026 проти збірної Шотландії.

Неймар у нинішньому сезоні зіграв 15 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав шість м'ячів і чотири результативні передачі. Цьогорічний Мундіаль стане четвертим у кар'єрі нападника.

Неймар у збірній Бразилії

Вихованець «Сантоса» дебютував за національну команду ще в 2010 році. З тих пір він провів у лавах пентакампеонів світу 128 матчів, у яких оформив 79 голів.

Востаннє футболку збірної Бразилії Неймар одягав у жовтні 2023 року. Тоді він захищав кольори аравійського «Аль-Хіляля». Перед цим нападник побив рекорд Пеле за голами в національній команді (77 м'ячів).

Неймар у складі Бразилії взяв участь в трьох чемпіонатах світу (2014, 2018, 2022). Найвище досягнення – четверте місце на Мундіалі-2014. Також він виграв Кубок конфедерацій у 2013 році.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(час початку матчів вказано за київським часом)

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 друга команда групи A – друга команда групи B
29 червня 20:00 переможець групи C – друга команда групи F
29 червня 23:30 переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F
30 червня 04:00 переможець групи F – друга команда групи C
30 червня 20:00 друга команда групи E – друга команда групи I
1 липня 00:00 переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H
1 липня 04:00 переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I
1 липня 19:00 переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K
1 липня 23:00 переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J
2 липня 03:00 переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J
2 липня 22:00 переможець групи H – друга команда групи J
3 липня 02:00 друга команда групи K – друга команда групи L
3 липня 06:00 переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J
3 липня 21:00 друга команда групи D – друга команда групи G
4 липня 01:00 переможець групи J – друга команда групи H
4 липня 04:30 переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
5 липня 00:00 переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
5 липня 23:00 переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
6 липня 03:00 переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
6 липня 22:00 переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
7 липня 03:00 переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
7 липня 19:00 переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
7 липня 23:00 переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
10 липня 22:00 переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
11 липня 00:00 переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
11 липня 04:00 переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
15 липня 22:00 переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

До слова, раніше Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі ЧС-2026. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Натомість національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу. «Атлаські леви» відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

Читайте також:

Теги: Неймар ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карлуш Кейруш здатен перемагати в солідному віці
Тренер африканської збірної встановив рекорд на Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 17:55
Справу працівника стадіону «Ацтека», який хотів заробити на матчах Чемпіонату світу, передано до прокуратури
Працівник стадіону «Ацтека», який продав акредитацію на Чемпіонат світу, потрапив за ґрати
Сьогодні, 17:53
Неймар близький до повернення на поле
Неймар повернувся до тренувань збірної Бразилії
Сьогодні, 18:27
Ельє Ваї зіштовхнувся з нетиповими проблемами
Учасник Чемпіонату світу 2026 став фігурантом справи про договірні матчі – ЗМІ
Сьогодні, 14:45
Ліонель Мессі потужно розпочав Чемпіонат світу 2026
Сейви від «Бабусі», рекорди легенд та скандали. Підсумки першого туру Чемпіонату світу з футболу
Сьогодні, 12:42
У матчі проти команди Хорватії Кейн реалізував п'ятий 11-метровий на світових першостях
Кейн після гри з Хорватією на Чемпіонаті світу став автором унікального досягнення
Сьогодні, 08:40
Збірні Колумбії та Узбекистану зіграли стартовий матч на ЧС-2026
Колумбія стартувала на Чемпіонаті світу 2026 з перемоги над Узбекистаном
Сьогодні, 07:06
Мундіаль набирає обертів
Гана дочекалася свого на 95-й хвилині та здолала Панаму на Чемпіонаті світу
Сьогодні, 04:21
Старань Жуана Невеша забракло для перемоги
Збірна Португалії сенсаційно не змогла переграти ДР Конго на Чемпіонаті світу
Вчора, 21:59

Новини

Чемпіонат світу: коментатор втратив роботу, бо переплутав збірні Ірану та Нової Зеландії
Чемпіонат світу: коментатор втратив роботу, бо переплутав збірні Ірану та Нової Зеландії
Збірна Бразилії визначилася зі статусом Неймара на другий матч Чемпіонату світу
Збірна Бразилії визначилася зі статусом Неймара на другий матч Чемпіонату світу
Бомбардир «Атлетіко» відмовився від переходу в чемпіонат Англії – ЗМІ
Бомбардир «Атлетіко» відмовився від переходу в чемпіонат Англії – ЗМІ
Європейські федерації та Україна виступили проти участі РФ та Білорусі у турнірах ФІБА 3х3
Європейські федерації та Україна виступили проти участі РФ та Білорусі у турнірах ФІБА 3х3
Тренер збірної Португалії зібрався тренувати Роналду на клубному рівні – журналіст
Тренер збірної Португалії зібрався тренувати Роналду на клубному рівні – журналіст
«Реал» готовий віддати за зірку «Баварії» шалені гроші – ЗМІ
«Реал» готовий віддати за зірку «Баварії» шалені гроші – ЗМІ

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua