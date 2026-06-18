Збірна Бразилії визначилася зі статусом Неймара на другий матч Чемпіонату світу
Тренерський штаб не форсуватиме повернення ветерана
Нападник національної команди Бразилії Неймар пропустить поєдинок другого туру групового етапу Чемпіонату світу (ЧС) 2026 проти збірної Гаїті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Globo.
Досвідчений виконавець напередодні повернувся до тренувань. Неймар пропустив кілька тижнів через травму литкового м'яза. Зокрема, він залишився поза обоймою на перший тур Мундіалю, коли «селесао» розписали нічию з Марокко (1:1).
У штабі вирішили не брати нападника до Філадельфії. Натомість Неймар продовжить набирати форму в Нью-Джерсі. Найімовірніше, він повернеться до заявки на поєдинок третього туру групового етапу ЧС-2026 проти збірної Шотландії.
Неймар у нинішньому сезоні зіграв 15 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав шість м'ячів і чотири результативні передачі. Цьогорічний Мундіаль стане четвертим у кар'єрі нападника.
Неймар у збірній Бразилії
Вихованець «Сантоса» дебютував за національну команду ще в 2010 році. З тих пір він провів у лавах пентакампеонів світу 128 матчів, у яких оформив 79 голів.
Востаннє футболку збірної Бразилії Неймар одягав у жовтні 2023 року. Тоді він захищав кольори аравійського «Аль-Хіляля». Перед цим нападник побив рекорд Пеле за голами в національній команді (77 м'ячів).
Неймар у складі Бразилії взяв участь в трьох чемпіонатах світу (2014, 2018, 2022). Найвище досягнення – четверте місце на Мундіалі-2014. Також він виграв Кубок конфедерацій у 2013 році.
Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року
(час початку матчів вказано за київським часом)
|Дата
|Час
|Матч / Пара суперників
|ЧС-2026, група A. Розклад матчів
|11 червня
|22:00
|Мексика – ПАР
|12 червня
|05:00
|Республіка Корея – Чехія
|18 червня
|19:00
|Чехія – ПАР
|19 червня
|04:00
|Мексика – Республіка Корея
|25 червня
|04:00
|Чехія – Мексика
|25 червня
|04:00
|ПАР – Республіка Корея
|ЧС-2026, група B. Розклад матчів
|12 червня
|22:00
|Канада – Боснія і Герцеговина
|13 червня
|22:00
|Катар – Швейцарія
|18 червня
|22:00
|Швейцарія – Боснія і Герцеговина
|19 червня
|01:00
|Канада – Катар
|24 червня
|22:00
|Швейцарія – Канада
|24 червня
|22:00
|Боснія і Герцеговина – Катар
|ЧС-2026, група C. Розклад матчів
|14 червня
|01:00
|Бразилія – Марокко
|14 червня
|04:00
|Гаїті – Шотландія
|20 червня
|01:00
|Шотландія – Марокко
|20 червня
|03:30
|Бразилія – Гаїті
|25 червня
|01:00
|Шотландія – Бразилія
|25 червня
|01:00
|Марокко – Гаїті
|ЧС-2026, група D. Розклад матчів
|13 червня
|04:00
|США – Парагвай
|14 червня
|07:00
|Австралія – Туреччина
|19 червня
|22:00
|США – Австралія
|20 червня
|06:00
|Туреччина – Парагвай
|26 червня
|05:00
|Туреччина – США
|26 червня
|05:00
|Парагвай – Австралія
|ЧС-2026, група E. Розклад матчів
|14 червня
|20:00
|Німеччина – Кюрасао
|15 червня
|02:00
|Кот-д'Івуар – Еквадор
|20 червня
|23:00
|Німеччина – Кот-д'Івуар
|21 червня
|03:00
|Еквадор – Кюрасао
|25 червня
|23:00
|Кюрасао – Кот-д'Івуар
|25 червня
|23:00
|Еквадор – Німеччина
|ЧС-2026, група F. Розклад матчів
|14 червня
|23:00
|Нідерланди – Японія
|15 червня
|05:00
|Швеція – Туніс
|20 червня
|20:00
|Нідерланди – Швеція
|21 червня
|07:00
|Туніс – Японія
|26 червня
|02:00
|Японія – Швеція
|26 червня
|02:00
|Туніс – Нідерланди
|ЧС-2026, група G. Розклад матчів
|15 червня
|22:00
|Бельгія – Єгипет
|16 червня
|04:00
|Іран – Нова Зеландія
|21 червня
|22:00
|Бельгія – Іран
|22 червня
|04:00
|Нова Зеландія – Єгипет
|27 червня
|06:00
|Єгипет – Іран
|27 червня
|06:00
|Нова Зеландія – Бельгія
|ЧС-2026, група H. Розклад матчів
|15 червня
|19:00
|Іспанія – Кабо-Верде
|16 червня
|01:00
|Саудівська Аравія – Уругвай
|21 червня
|19:00
|Іспанія – Саудівська Аравія
|22 червня
|01:00
|Уругвай – Кабо-Верде
|27 червня
|03:00
|Кабо-Верде – Саудівська Аравія
|27 червня
|03:00
|Уругвай – Іспанія
|ЧС-2026, група I. Розклад матчів
|16 червня
|22:00
|Франція – Сенегал
|17 червня
|01:00
|Ірак – Норвегія
|23 червня
|00:00
|Франція – Ірак
|23 червня
|03:00
|Норвегія – Сенегал
|26 червня
|22:00
|Норвегія – Франція
|26 червня
|22:00
|Сенегал – Ірак
|ЧС-2026, група J. Розклад матчів
|17 червня
|04:00
|Аргентина – Алжир
|17 червня
|07:00
|Австрія – Йорданія
|22 червня
|20:00
|Аргентина – Австрія
|23 червня
|06:00
|Йорданія – Алжир
|28 червня
|05:00
|Алжир – Австрія
|28 червня
|05:00
|Йорданія – Аргентина
|ЧС-2026, група K. Розклад матчів
|17 червня
|20:00
|Португалія – ДР Конго
|18 червня
|05:00
|Узбекистан – Колумбія
|23 червня
|20:00
|Португалія – Узбекистан
|24 червня
|05:00
|Колумбія – ДР Конго
|28 червня
|02:30
|Колумбія – Португалія
|28 червня
|02:30
|ДР Конго – Узбекистан
|ЧС-2026, група L. Розклад матчів
|17 червня
|23:00
|Англія – Хорватія
|18 червня
|02:00
|Гана – Панама
|23 червня
|23:00
|Англія – Гана
|24 червня
|02:00
|Панама – Хорватія
|28 червня
|00:00
|Панама – Англія
|28 червня
|00:00
|Хорватія – Гана
|ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
|28 червня
|22:00
|друга команда групи A – друга команда групи B
|29 червня
|20:00
|переможець групи C – друга команда групи F
|29 червня
|23:30
|переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F
|30 червня
|04:00
|переможець групи F – друга команда групи C
|30 червня
|20:00
|друга команда групи E – друга команда групи I
|1 липня
|00:00
|переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H
|1 липня
|04:00
|переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I
|1 липня
|19:00
|переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K
|1 липня
|23:00
|переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J
|2 липня
|03:00
|переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J
|2 липня
|22:00
|переможець групи H – друга команда групи J
|3 липня
|02:00
|друга команда групи K – друга команда групи L
|3 липня
|06:00
|переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J
|3 липня
|21:00
|друга команда групи D – друга команда групи G
|4 липня
|01:00
|переможець групи J – друга команда групи H
|4 липня
|04:30
|переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L
|ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
|4 липня
|20:00
|переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
|5 липня
|00:00
|переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
|5 липня
|23:00
|переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
|6 липня
|03:00
|переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
|6 липня
|22:00
|переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
|7 липня
|03:00
|переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
|7 липня
|19:00
|переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
|7 липня
|23:00
|переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
|ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
|9 липня
|23:00
|переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
|10 липня
|22:00
|переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
|11 липня
|00:00
|переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
|11 липня
|04:00
|переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
|ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
|14 липня
|22:00
|переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
|15 липня
|22:00
|переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
|ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
|19 липня
|22:00
|переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу
До слова, раніше Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі ЧС-2026. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.
Натомість національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу. «Атлаські леви» відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.
Коментарі — 0