Чемпіонат світу 2026: футболісти двічі за день оновили рекорд найшвидшого голу турніру

Матіас Галарса з Парагваю наразі є автором найшвидшого голу на мундіалі-2026

На Чемпіонаті світу 2026 з футболу протягом одного дня двічі оновили рекорд найшвидшого голу цьогорічного розіграшу турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

У дев'ятий день Чемпіонату світу 2026 футболісти двічі оновили показник найшвидшого гола на турнірі 2026 року. Спершу автором цього досягнення став марокканець Ісмаель Сайбарі. У матчі проти Шотландії він відзначився на 70-й секунді протистояння. Втім досягнення протрималося лише кілька годин.

Оновити показник вдалось у матчі Туреччина – Парагвай, де швидким голом відзначився Матіас Галарса вже через 64 секунди після стартового свистка.

Попри рекорд турніру, результат Галарси не увійшов навіть до десятки найшвидших голів в історії чемпіонатів світу. Абсолютний рекорд належить турку Хакану Шукюру, який на мундіалі 2002 року забив у ворота Південної Кореї вже на 11-й секунді матчу. Серед найшвидших також залишаються голи Вацлава Масека (15 секунд, 1962 рік) та Ернста Лехнера (25 секунд, 1934 рік).

Найшвидші голи на чемпіонатів світу з футболу:

Хакан Шюкюр (Туреччина, 2002) – 11 секунд Вацлав Масек (Чехословакія, 1962) – 15 секунд Ернст Ленер (Німеччина, 1934) – 25 секунд Браян Робсон (Англія, 1982) – 28 секунд Клінт Демпсі (США, 2014) – 30 секунд

Наступний матч збірна Парагваю зіграє проти Австралії 26 червня.

Нагадаємо, збірна США стала другою збірною, яка гарантувала собі участь в 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Команда США обіграла Австралію з рахунком 2:0 у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу. Американці повторили успіх інших господарів турніру мексиканців і вийшли до плейоф світової першості.

У заключному турі збірна США зіграє проти команди Туреччини, австралійці – проти парагвайців. Варто зазначити, що американці набрали шість очок і гарантували собі перше місце в таблиці групи D.

Команда США вдруге поспіль вийшла до плейоф Чемпіонату світу. На світовій першості 2022 року американці дійшли до 1/8 фіналу.