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Іран образився на американського чиновника, який радів вильоту їхньої збірної з Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Іран образився на американського чиновника, який радів вильоту їхньої збірної з Чемпіонату світу
Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін зрадів, коли Іран залишив Чемпіонату світу
фото: Getty Images

Збірна Ірану посіла третє місце у групі G, набравши 3 очки у 3 матчах, і не вийшла у плейоф мундіалю

Федерація футболу Ірану відповіла на заяву міністра внутрішньої безпеки США Марквейна Малліна, який зрадів вибуттю іранської збірної з Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Федерації футболу Ірану.

Заява Марквейна Малліна

«Я радий, що вони вилетіли і більше не повернуться. Я був щасливий, коли ми змогли відкликати їхні візи та сказали, що вони можуть залишити територію США. І я, можливо, заспівав пару пісень або навіть станцював від радості», – наводить слова Малліна The Athletic.

Маллін додав, що він «дуже радий поверненню Ірану до своєї країни, тому що не було жодної команди, з якою їм доводилося б мати справу частіше, ніж із ними».

Реакція Федерації футболу Ірану на слова Малліна

«Те, що урядовець відкрито радіє вильоту збірної Ірану, набагато яскравіше характеризує його самого, ніж нашу команду. Це свідчить про дріб'язковість підходу, за якого навіть участь національної збірної у найбільшій спортивній події сприймається як щось неприйнятне.

Нагадаємо, після матчу з Новою Зеландією головний тренер нашої збірної зазначав, що США демонструють небажання бачити Іран на турнірі через непрофесійне та нелюдське ставлення до команди. Останні заяви лише зміцнюють цю думку», – йдеться у повідомленні Федерації футболу Ірану.

Збірна Ірану посіла третє місце у групі G, набравши 3 очки у 3 матчах, і не вийшла у плейоф мундіалю.

Нагадаємо, стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Нагадаємо, збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Іран чемпіонат світу ЧС-2026

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