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Аргентина – Австрія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Аргентина – Австрія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Ліонель Мессі результативно розпочав Кубок світу
фото: Getty Images

Чинні чемпіони світу проекзаменують другого суперника

Сьогодні, 22 червня 2026 року, національна команда Аргентини на арені «AT&T Стедіум» в американському Арлінгтоні зустрінеться зі збірною Австрії у рамках другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Аргентина – Австрія

Очевидним лідером симпатій на 12:25 22 червня стали чинні чемпіони світу, стверджують букмекери GGBET. На потенційну звитягу аргентинців закладено коефіцієнт 1,62. Зате на ймовірну перемогу Австрії виставлено кеф 12,20. На нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано бал 2,44. Несподіваний успіх підопічних Ральфа Рангніка (1:0) оцінено коефіцієнтом 5,32. Тим часом на тотал більше 4,0 закладено кеф 4,87.

Передматчевий стан команд

Суперники стартували на турнірі з перемог. Збірна Аргентини на початку групового етапу розгромила Алжир (3:0). Героєм «альбіселесте» став нападник Мессі. Восьмиразовий володар «Золотого м'яча» оформив хет-трик.

Натомість національна команда Австрії розібралася з Йорданією (3:1). У першому таймі півзахисник Шмід відкрив рахунок. Арабська збірна відігралася на старті другої половини. Та під завісу матчу команда Рангніка вирвала перемогу. Оборонець Аль-Араб забив у власні ворота, а нападник Арнаутовіч реалізував одинадцятиметровий.

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Історія очних зустрічей

Команди двічі перетнулися в спарингах. У травні 1980 року «альбіселесте» розтрощили австрійців (5:1). Хет-трик оформив атакувальний хавбек Марадона, а по голу в свій актив записали вінгер Сантамарія і форвард Луке. У складі Das Team забитим м'ячем відзначився хавбек Яра.

Наступний контрольний поєдинок відбувся через 10 років. Суперники зустрілися перед Мундіалем-1990. Цього разу команди розійшлися миром (1:1). Відкрив рахунок австрійський оборонець Жак. Гол у відповідь оформив півзахисник збірної Аргентини Бурручага.

Де дивитися матч Аргентина – Австрія

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 20:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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