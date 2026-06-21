Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ФІФА заборонила особливий прапор фанатів збірної Англії на Чемпіонаті світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
ФІФА заборонила особливий прапор фанатів збірної Англії на Чемпіонаті світу 2026
Заборонений ФІФА вболівальницький стяг
фото: The Mail

Функціонери продовжують вибірково запроваджувати обмеження

Англійські вболівальники отримали заборону на використання прапора команди «Барроу» від Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Фанати колективу з англійської Ліги 2 приїхали на Чемпіонат світу (ЧС) з традиційним стягом із трибун тамтешньої арени. Прапор складається з червоного хреста святого Георгія, герба «Барроу», червоної троянди Ланкастерів, гасла «Ти сповнюєш мене почуттями» та підводного човна.

Саме до субмарини виникли запитання у представників ФІФА. Функціонери заборонили проносити прапор на трибуни через зображення військової техніки. Їх не зупинило навіть та обставина, що підводний човен – символ міста Барроу.

Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні

Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.

Усі поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» та Megopack. Частину обраних матчів транслюватимуть безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у цифровому мовленні T2 та в провідних кабельних мережах. Зокрема, канал покаже один поєдинок кожного ігрового дня впродовж турнір. Гарантовано в список потраплять:

  • матч-відкриття,
  • два чвертьфінали,
  • обидва півфінали,
  • поєдинок за третє місце,
  • фінал.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(час початку матчів вказано за київським часом)

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 друга команда групи A – друга команда групи B
29 червня 20:00 переможець групи C – друга команда групи F
29 червня 23:30 переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F
30 червня 04:00 переможець групи F – друга команда групи C
30 червня 20:00 друга команда групи E – друга команда групи I
1 липня 00:00 переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H
1 липня 04:00 переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I
1 липня 19:00 переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K
1 липня 23:00 переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J
2 липня 03:00 переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J
2 липня 22:00 переможець групи H – друга команда групи J
3 липня 02:00 друга команда групи K – друга команда групи L
3 липня 06:00 переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J
3 липня 21:00 друга команда групи D – друга команда групи G
4 липня 01:00 переможець групи J – друга команда групи H
4 липня 04:30 переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
5 липня 00:00 переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
5 липня 23:00 переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
6 липня 03:00 переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
6 липня 22:00 переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
7 липня 03:00 переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
7 липня 19:00 переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
7 липня 23:00 переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
10 липня 22:00 переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
11 липня 00:00 переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
11 липня 04:00 переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
15 липня 22:00 переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

До слова, збірна Японії впевнено переграла Туніс на груповому етапі Кубка світу. Дубль оформив форвард Уеда. По голу в свій актив записали хавбек Камада та вінгер Дзюня Іто.

Нагадаємо, раніше збірна Кюрасао втримала нічию з Еквадором на ЧС-2026. Острівна команда набрала перші очки в історії на Мундіалі. У першому турі підопічні Діка Адвоката програли збірній Німеччини.

Читайте також:

Теги: фанати ЧС-2026 ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ прапор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ломбертс поспілкувався з російськими пропагандистами
Ексгравець збірної Бельгії поскаржився на відсутність Росії на Чемпіонаті світу з футболу
Сьогодні, 14:28
Деніз Ундав і Надім Амірі перевернули перебіг поєдинку з івуарійцями
Рятівник збірної Німеччини повторив рекорд легенди Чемпіонату світу
Сьогодні, 13:27
Віллем-Александр підтримав «Блакитну хвилю»
Король Нідерландів «запалив» у роздягальні збірної Кюрасао після сенсації на Чемпіонаті світу
Сьогодні, 12:45
Німецька збірна попрямувала в наступний раунд Мундіалю
Чотириразові чемпіони планети поповнили список учасників плейоф Кубка світу 2026
Сьогодні, 11:59
Жеремі Доку має проблеми зі здоров'ям
Збірна Бельгії втратила зірку «Манчестер Сіті» на матч Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 09:55
Елой Ром переписав історію Кубка світу
Герой збірної Кюрасао встановив рекорд воротарів на Чемпіонаті світу
Сьогодні, 09:28
Японська збірна завоювала путівку в 1/16 фіналу Кубка світу
Збірна Японії ефектно розгромила Туніс на Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 08:57
Кюрасао вперше в історії грає на світовій першості
Вони вистояли! Кюрасао зіграло унічию з Еквадором на Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 05:01
Африканська команда не змогла зробити ще одну велику сенсацію на цьому Чемпіонаті світу
Німеччина вирвала перемогу в Кот-д'Івуару під час важливого матчу на Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 00:52

Новини

Бельгія – Іран. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Бельгія – Іран. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
ФІФА заборонила особливий прапор фанатів збірної Англії на Чемпіонаті світу 2026
ФІФА заборонила особливий прапор фанатів збірної Англії на Чемпіонаті світу 2026
Світоліна отримала першу суперницю на турнірі в Німеччині
Світоліна отримала першу суперницю на турнірі в Німеччині
Іспанія – Саудівська Аравія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Іспанія – Саудівська Аравія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Ексгравець збірної Бельгії поскаржився на відсутність Росії на Чемпіонаті світу з футболу
Ексгравець збірної Бельгії поскаржився на відсутність Росії на Чемпіонаті світу з футболу
«Парі Сен-Жермен» зібрався перехопити трансферну ціль «Манчестер Юнайтед» – ЗМІ
«Парі Сен-Жермен» зібрався перехопити трансферну ціль «Манчестер Юнайтед» – ЗМІ

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
Вчора, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
19 червня, 08:01

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua