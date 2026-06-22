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Чемпіонат світу: результат гри Уругвай – Кабо-Верде

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Чемпіонат світу: результат гри Уругвай – Кабо-Верде
Уругвай та Кабо-Верде зіграли між собою у грі другого туру світової першості
фото: Getty Images

У грі Уругвай – Кабо-Верде визначалася команда, яка посідатиме проміжне друге місце у квартеті H

На Чемпіонаті світу 2026 з футболу у понеділок, 22 червня, у групі Н відбулася гра другого туру між збірними Уругваю та Кабо-Верде. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри Уругвай – Кабо-Верде

Збірні Уругваю та Кабо-Верде розійшлися миром у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу в Маямі, зігравши внічию з рахунком 2:2.

Кабовердійці відкрили рахунок на 21-й хвилині: півзахисник Кевін Піна потужно пробив зі штрафного, прошивши стінку уругвайців, з чим не впорався голкіпер Фернандо Муслера. Дворазові чемпіони світу змогли перевернути гру наприкінці першого тайму завдяки активності Максиміліано Араухо. Спочатку він першим встиг на добивання після удару Родріго Бентанкура в штангу, а згодом асистував Агустіну Каннобіо, який чітко реалізував свій момент і вивів Уругвай уперед.

Проте втримати перевагу південноамериканцям не вдалося. На 61-й хвилині Еліу Варела повернув інтригу та зрівняв рахунок, скориставшись помилкою на виході від воротаря Муслери. У фінальному штурмі наприкінці поєдинку футболісти Уругваю створили кілька стовідсоткових нагод біля чужих воріт, але вирвати перемогу так і не змогли.

Чемпіонат світу 2026 з футболу. Група H

Уругвай – Кабо-Верде 2:2 (2:1)

  • Голи: 0:1 – 21 Леніні, 1:1 – 44 Араухо, 2:1 – 45+6 Каноббіо, 2:2 – 61 Варела

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості.

Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Як повідомлялося, національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу.

Атлаські леви відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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