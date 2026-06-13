Чемпіонат світу 2026. Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія: досьє на команди групи J

Чинні чемпіони планети готуються захищати титул

У четвер, 11 червня 2026 року, розпочався Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Знайомство з учасниками квартету J Мундіалю – в традиційному матеріалі «Главкома».

Збірна Аргентини

Рейтинг ФІФА: 1-ше місце

1-ше місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1978, 1986, 2022)

чемпіон (1978, 1986, 2022) Головний тренер: Ліонель Скалоні

Ліонель Скалоні Капітан: Ліонель Мессі

Ліонель Мессі Провідний гравець: Хуліан Альварес

«Альбіселесте» приїхали на Мундіаль захищати титул чемпіонів планети. Завдання доволі складне. Лише двічі в історії турніру чинний чемпіон зумів виграти трофей вдруге поспіль – це зробили збірні Італії (1938 рік) та Бразилії (1962 рік). Трохи простіше з виходом у фінал. Зокрема, в переможному для Аргентини фіналі чотири роки тому суперниками були чемпіони світу 2018 – збірна Франції. Тоді в драматичному поєдинку Фортуна таки посміхнулася Ліонелю Мессі та компанії. До слова, в різних поколінь аргентинців тепер порівну перемог і поразок у фіналах (по три).

У відборі підопічні Ліонеля Скалоні виявилися найстабільнішою національною командою Південної Америки. Збірна Аргентини в кваліфікаційній групі залишила далеко позаду всіх конкурентів. Еквадор, який посів друге місце, відстав від «альбіселесте» на дев'ять пунктів. І хоч аргентинці зазнали чотирьох поразок за 18 турів, але здобули 12 перемог. А згаданий Мессі в солідному віці став найкращим бомбардиром відбору (вісім м'ячів).

Хуліан Альварес буде наконечником атак «альбіселесте» фото: EFE

Для восьмиразового володаря «Золотого м'яча» ЧС-2026, вочевидь, буде останнім у кар'єрі. Пліч-о-пліч із ним принаймні попервах виходитимуть ті ж хлопці, які кували тріумф у 2022 році. Зазвичай така історія нічим добрим не завершується. Звісно, Мессі тримає марку. У новому сезоні північноамериканської МЛС він зіграв 14 поєдинків, у яких оформив 12 голів і сім асистів. Та цей нападник – феномен. А от хавбек Родріго Де Пауль (32 роки), оборонці Ніколас Отаменді (38) і Ніколас Тальяфіко (33) – ні.

А от молодь на кшталт хавбеків Валентіна Барко (21 рік) та Ніко Паса (21), нападника Джуліано Сімеоне (23) далека від основи збірної Аргентини. Головні ж надії у схемах 4-3-3 та 4-2-3-1 пов'язані з бомбардиром мадридського «Атлетіко» Хуліаном Альваресом. Він забив 20 м'ячів у всіх турнірах за сезон і став об'єктом перегонів інших іспанських грандів – мадридського «Реала» та «Барселони». Кілька голів на Мундіалі здатні підвищити захмарний цінник нападника ще на 20-30 мільйонів. Та й виграти конкуренцію у капітана міланського «Інтера» Лаутаро Мартінеса чимало вартує.

Орієнтовний склад збірної Аргентини на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Австрії

Рейтинг ФІФА: 28-ме місце

28-ме місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: третє місце (1954)

третє місце (1954) Головний тренер: Ральф Рангнік

Ральф Рангнік Капітан: Давід Алаба

Давід Алаба Провідний гравець: Марсель Забітцер

Після тривалої паузи на Кубок світу повернулася Австрія. Цей вихід на Мундіаль став першим у XXI столітті для колись законодавиці футбольної моди. У відборі Das Team фінішувала першою у непростій групі зі збірними Боснії і Герцеговини та Румунії. Утім, непростий жереб випав австрійцям і безпосередньо на ЧС-2026. Поруч із чинними чемпіонами світу національній команді Австрії доведеться протистояти Алжиру. Цей суперник прагнутиме помсти за «Хіхонську ганьбу» 1982 року. Тоді на Мундіалі австрійці розписали «зручну» поразку від Німеччини, що залишила африканців за бортом турніру.

Новий спалах збірної Австрії пов'язаний з Ральфом Рангніком. Досвідчений фахівець, який надихався ідеями великого українця Валерія Лобановського, за чотири роки на посаді повернув національній команді статус «міцного горішка» європейського футболу. Під керівництвом духовного батька цілої плеяди австрійських і німецьких тренерів на кшталт Юргена Клоппа Австрія впевнено виступила на Євро-2024, де виграла групу та прикро вилетіла в 1/8 фіналу. А ще в схемі 4-2-3-1 його підопічні показують якісну гру з інтенсивним пресингом і високою активністю в атаках.

Марселю Забітцеру відведене чільне місце в побудовах Ральфа Рангніка фото: OFB

У кваліфікації найкращим бомбардиром групи став досвідчений форвард Марко Арнаутовіч (вісім голів). Та справжній лідер цієї команди розташований на полі трохи глибше. Головною креативною силою збірної Австрії став півзахисник дортмундської «Боруссії» Марсель Забітцер. У відборі він випередив усіх партнерів за кількістю створених гольових моментів (13) і став першим за результативними передачами (три). І хоч на клубному рівні креативу хавбек демонструє менше, передусім через позицію в опорній зоні, та в національній команді він перетворюється на справжнього плеймейкера.

Австрії потрібен сильний старт на турнірі. Розпочинають Кубок світу підопічні Рангніка поєдинком проти збірної Йорданії. Оскільки в другому турі на Das Team чекатиме іспит Аргентиною, то до ймовірно вирішального протистояння з національною командою Алжиру австрійській збірній варто підійти бодай з перевагою за додатковими показниками. Проте, ті ж Арнаутовіч і Забітцер із допомогою капітана команди Давіда Алаби здатні піднести несподіванку на кшталт перемоги над «альбіселесте».

Орієнтовний склад збірної Австрії на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Алжиру

Рейтинг ФІФА: 9-те місце

9-те місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (2014)

1/8 фіналу (2014) Головний тренер: Владімір Петковіч

Владімір Петковіч Капітан: Ріяд Марез

Ріяд Марез Провідний гравець: Хуссем Ауар

«Лиси пустелі» перервали свою смугу невдач. Після поки найуспішнішого ЧС-2014 з виходом в 1/8 фіналу вперше Алжир позмагається за Кубок світу. Повернув національну команду на правильний шлях Владімір Петковіч. Під керівництвом боснійсько-швейцарського фахівця алжирська збірна надупевнено провела відбір. Вісім перемог у десяти турах дозволили магрибцям виграти групу із семиочковою перевагою над Угандою і Мозамбіком.

Залишається шкодувати, що попередні два турніри минули без майстра високого рівня з Алжиру. Ріяду Марезу тепер 35, а європейський топ-клуб («Манчестер Сіті») він давно змінив на аравійський гранд («Аль-Ахлі»). На ЧС-2026 вінгер приїхав у статусі капітана та безумовного лідера команди. Та щодо можливості стати тим, хто самотужки зможе перевернути перебіг подій у якомусь з поєдинків, з'явилися обґрунтовані сумніви. Тож тепер більшого варто очікувати від інших. Підсвідомо вболівальники шукають нових героїв у лінії атаки.

Хуссем Ауар відшукав свою команду фото: BackpagePix

Біда в тому, що кожен із партнерів Мареза мав непростий сезон. Форвард французького «Марселя» Амін Гуїрі (28 матчів, 11 голів у всіх турнірах) пропустив два місяці через травму плеча, а фланговий нападник Мохамед Амура (33/8) не врятував «Вольфсбург» від вильоту з німецької Бундесліги. Зате лідером «Аль-Іттіхада» став атакувальний хавбек Хуссем Ауар (15 м'ячів, чотири асисти за 35 поєдинків загалом). І хоч маємо особистий рекорд, та в лише п'ятій команді Саудівської Аравії. Тож визначальним цілком може стати інший. Наприклад, центрхав Раміз Зеррукі з нідерландського «Твенте».

На Мундіалі збірна Алжиру послуговуватиметься, вочевидь, найпопулярнішою зараз схемою 4-2-3-1. До неї Петковіча спонукає сам підбір виконавців. Той же Марез матиме повну свободу дій на улюбленому правому фланзі. А інші, можливо, не менш талановиті (а головне – молодші) виконавці його доповнюватимуть в атакувальних діях. А любителі поностальгувати за старими-добрими часами вболіватимуть за Люку Зідана. Син знаменитого чемпіона світу-1998 захищатиме Алжир на останньому рубежі.

Орієнтовний склад збірної Алжиру на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Йорданії

Рейтинг ФІФА: 63-тє місце

63-тє місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: –

– Головний тренер: Жамаль Селламі

Жамаль Селламі Капітан: Іхсан Хаддад

Іхсан Хаддад Провідний гравець: Муса Аль-Тамарі

Географія чемпіонатів світу розширюється. Черговим дебютантом планетарних першостей стали близькосхідні «лицарі». Йорданія намагалася потрапити на Мундіаль 40 років. У другому раунді кваліфікації до ЧС-2026 національна команда сенсаційно випередила Саудівську Аравію, а в третьому – фінішувала другою після Республіки Корея і відправила Ірак у плейоф відбору. А паралельно йорданська збірна ще й дійшла до фіналів Кубка Азії та Кубка арабських націй.

Останній успіх пов'язаний з Жамалем Селламі – актуальним керманичем «лицарів». Такого досягнення королю Йорданії вистачило для того, щоб надати тренеру місцеве підданство. Цей фахівець може поділитися з підопічними власним досвідом поїздки на Кубок світу. У складі збірної Марокко він узяв участь на ЧС-1998. І хоч провів на французьких полях лише три хвилини, та цього вистачило, щоб відразу після турніру переїхати з батьківщини в стамбульський «Бешикташ» на три роки.

Муса Аль-Тамарі змусить оборонців суперників попітніти фото: AFC

Шляхом Селламі хотіли би піти багато футболістів. Половина виконавців збірної Йорданії виступають у місцевому чемпіонаті. Інші представляють азійські першості (Ірак, Республіка Корея, Марокко, Малайзія, Катар, Єгипет, Саудівська Аравія). Єдиний виняток – нападник Муса Аль-Тамарі. Фланговий виконавець відіграв повний сезон за французький «Ренн». Там вінгер став основним і провів 36 матчів у всіх турнірах. До свого активу йорданець записав сім голів та 11 результативних передач і повинен повести «лицарів» за собою.

У кваліфікації збірна Йорданії використовувала нетипову схему 3-4-3. Проте, безпосередньо на Чемпіонаті світу тренерському штабу доведеться її трансформувати. Найімовірніше, «лицарі» Селламі перебудуються на формацію 5-2-3 або навіть 5-4-1. У такій ситуації зросте роль центрфорварда Алі Олвана з катарської «Ас-Сайлії». А от в обороні стартуватимуть ветерани – 33-річний воротар Язід Абулайла, а також центрбеки Абдалла Насіб (32 роки) та Язан Аль-Араб (30). На їхньому фоні третій центрбек – 25-річний Мохаммад Абу Аль-Наді – парубок.

Орієнтовний склад збірної Йорданії на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Прогноз Opta Analyst для групи J Чемпіонату світу 2026

Аналітичний відділ порталу Opta Sports не бачить перешкод для виходу збірної Аргентини в плейоф. Вірогідність такого сценарію склала 96,86 %. Кількість очікуваних очок від «альбіселесте» склала 6,82 пункта. Найочевиднішим претендентом на друге місце в квартеті стала Австрію. Її потенціал виходу в 1/16 фіналу оцінили на 79,25 % або 4,41 очікуваних очка.

Алжирській та йорданській національній команді доведеться докласти неабияких зусиль, щоб здолати груповий етап. Якщо шанси «Лисів пустелі» оцінили бодай на 57,53 %, то дебютантів турніру – лише на 31,70 %.

Водночас алжирцям пророкують 3,32 набраних очка. Натомість збірній Йорданії світить набрати 2,18 пункта.

Прогноз аналітиків Opta для квартету J інфографіка: Opta Analyst

Антон Федорців, «Главком»