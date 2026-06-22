Бельгія зіграла внічию з Іраном на Чемпіонаті світу 2026

Команди не визначили найсильнішого попри перевагу в кількості гравців з боку Ірану

Збірна Бельгії провела не найкращий матч проти Ірану, розійшовшись «сухою» нічиєю 0:0. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Бельгія підходила до матчу на тлі обговорень навколо Жеремі Доку, який через хворобу пропускав зустріч з Іраном, а раніше заявив, що готовий залишити Чемпіонат світу заради народження своєї першої дитини, що викликало неоднозначну реакцію вболівальників та медіа.

З перших хвилин бельгійці захопили ініціативу та регулярно загрожували воротам Алірези Бейранванда. Уже на 9-й хвилині Максим Де Кейпер небезпечно добивав після удару Кевіна Де Брюйне, але воротар Ірану врятував команду. Згодом Бейранванд впорався ще й з ударами Юрі Тілеманса та самого Де Кейпера, тоді як на іншому кінці поля Тібо Куртуа блискуче відреагував на спробу Хоссейна Канаані.

На 25-й хвилині іранці розіграли хитрий штрафний, після якого Мехді Таремі відправив м’яч у сітку. Проте після перевірки VAR арбітр зафіксував офсайд і скасував гол. До перерви Бельгія більше володіла м’ячем і домінувала за володіннями, але так і не змогла пробити Бейранванда.

Після відпочинку команди продовжили обмінюватися небезпечними моментами. Куртуа врятував бельгійців після удару Таремі впритул, а Бейранванд видав, мабуть, сейв матчу на 59-й хвилині, коли неймовірним чином відбив удар Де Кейпера з кількох метрів. Обидва голкіпери були головними дійовими особами зустрічі.

Переломним мав стати епізод на 66-й хвилині, коли Натан Нгой руками зупинив Таремі, який тікав сам на сам із Куртуа. Арбітр показав бельгійському захиснику пряму червону картку, і Бельгія залишилася в меншості. Після цього Іран частіше контролював м’яч і намагався скористатися чисельною перевагою, однак Куртуа впорався з дальнім ударом Саїда Езатолахі, а бельгійці продовжували створювати моменти завдяки активності Де Кейпера.

У підсумку жодній із команд так і не вдалося знайти шлях до воріт суперника. Матч завершився нульовою нічиєю, а його головними героями стали воротарі Тібо Куртуа та Аліреза Бейранванд, які своїми сейвами зберегли рахунок 0:0.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет G

Бельгія – Іран 0:0 (0:0)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що ексгравець збірної Бельгії поскаржився на відсутність Росії на Чемпіонаті світу з футболу.