Легендарний футболіст заснув під час гри Чемпіонату світу Бельгія – Іран

Зустріч між збірними Ірану та Бельгії завершилася з рахунком 0:0

Легендарний ексгравець збірної Швеції з футболу Златан Ібрагімович заявив, що заснув під час матчу Чемпіонату світу з футболу між збірними Бельгії та Ірану. Про це він розповів в ефірі телеканалу Fox, інформує «Главком».

Зустріч між збірними Ірану та Бельгії завершилася з рахунком 0:0.

«У першому таймі я мало не заснув. Під час другої половини матчу я заснув насправді. Більше нема чого говорити про цей матч», – сказав Ібрагімович.

За свою кар’єру він грав за «Аякс», «Мальме», «Ювентус», «ПСЖ», «Інтер», «Барселону», «Лос-Анджелес Гелаксі», «Мілан» та «Манчестер Юнайтед».

Шведський нападник п'ять разів вигравав чемпіонат Італії (двічі – у складі «Мілана» і три рази – у складі «Інтера»), чотири рази ставав чемпіоном Франції, двічі – чемпіоном Нідерландів та один раз – чемпіоном Іспанії.

Нагадаємо, Бельгія зіграла внічию з Іраном на Чемпіонаті світу 2026.

Хід матчу

З перших хвилин бельгійці захопили ініціативу та регулярно загрожували воротам Алірези Бейранванда. Уже на 9-й хвилині Максим Де Кейпер небезпечно добивав після удару Кевіна Де Брюйне, але воротар Ірану врятував команду. Згодом Бейранванд впорався ще й з ударами Юрі Тілеманса та самого Де Кейпера, тоді як на іншому кінці поля Тібо Куртуа блискуче відреагував на спробу Хоссейна Канаані.

На 25-й хвилині іранці розіграли хитрий штрафний, після якого Мехді Таремі відправив м’яч у сітку. Проте після перевірки VAR арбітр зафіксував офсайд і скасував гол. До перерви Бельгія більше володіла м’ячем і домінувала за володіннями, але так і не змогла пробити Бейранванда.

На 66-й хвилині Натан Нгой руками зупинив Таремі, який тікав сам на сам із Куртуа. Арбітр показав бельгійському захиснику пряму червону картку, і Бельгія залишилася в меншості.

У підсумку жодній із команд так і не вдалося знайти шлях до воріт суперника. Матч завершився нульовою нічиєю.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет G

Бельгія – Іран 0:0 (0:0)