Нова Зеландія – Єгипет: як пройшов матч Чемпіонату світу з футболу

Нова Зеландія та Єгипет продовжують боротися за потрапляння до плейоф світової першості

Збірні Нової Зеландії та Єгипту у групі G Чемпіонату світу з футболу у понеділок, 22 червня, зіграли поєдинок другого туру. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри Нова Зеландія – Єгипет

Збірна Єгипту обіграла Нову Зеландію в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу у Ванкувері, зафіксувавши підсумковий рахунок 3:1.

Новозеландці активніше розпочали зустріч і відкрили рахунок уже на 15-й хвилині: Фінн Серман виграв верхову боротьбу після розіграшу кутового та точним ударом головою спрямував м'яч у ближній кут. До перерви єгиптяни більше володіли м'ячем, проте довго не могли вийти на ударну позицію, а найнебезпечніший момент змарнував Мохамед Салах, чий удар пройшов поруч зі стійкою.

У другому таймі тиск єгипетської команди приніс результати. На 58-й хвилині Мостафа Зіко зрівняв рахунок, замкнувши головою подачу від Мохамеда Хані. Вже на 67-й хвилині Єгипет вийшов уперед: Салах розіграв швидку комбінацію із Зіко та низом пробив точно в дальній кут. Крапку в поєдинку було поставлено на 82-й хвилині – Салах виконав навіс із кутового, а Трезеге головою переправив м'яч у сітку воріт. У кінцівці зустрічі тренерський штаб Єгипту провів тактичні заміни, зокрема замінивши Салаха на 85-й хвилині, що дозволило впевнено втримати переможний результат. Цей тріумф став першою в історії перемогою збірної Єгипту у фінальних стадіях чемпіонатів світу.

Чемпіонат світу 2026 з футболу. Група G

Нова Зеландія – Єгипет 1:3 (1:0)

Голи: Голи: 1:0 – 15 Сурман, 1:1 – 58 Зіко, 1:2 – 67 Зіко, 1:3 – 82 Трезеге

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Нагадаємо, збірна Японії впевнено переграла Туніс на груповому етапі Кубка світу. Дубль оформив форвард Уеда. По голу в свій актив записали хавбек Камада та вінгер Дзюня Іто.

Як повідомлялося, збірна Німеччини оформила вольову перемогу над Кот-д'Івуаром. Команда Юліана Нагельсманна забила двічі в другому таймі. Героєм став нападник Ундав із дублем.