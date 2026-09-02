Британський журналіст пояснив, чому Мудрик перейшов до «Тоттенгема» замість «Лідса»

Український вінгер приєднався до «шпор» на правах оренди

Британський журналіст BBC Sport Нізар Кінселла пояснив, чому вінгер Михайло Мудрик пішов з «Челсі» в оренду до «Тоттенгема», а не до «Лідса». Про це повідомляє «Главком».–

«Протягом тривалого часу «Лідс» лідирував у цій гонці, принаймні в думках самого Михайла Мудрика. Він був неймовірно захоплений ідеєю перейти в «Лідс», це була чудова платформа для нього. «Лідс» зробив усе можливе.

Я не думаю, що ви знайдете когось – ні з боку «Челсі», ні тим більше з боку Мудрика, – хто б вважав, що «Лідс» не зробив усього можливого, пропонуючи йому чудове місце в складі», – сказав Кінсела.

Втім, за словами журналіста, намагання «павичів» виявились ндостатніми, оскільки на ринок вийшов «Тоттенгем».

«Вони дійсно наполегливо вели переговори з «Челсі», який намагався зробити цю оренду досить дорогою, якщо бути чесними щодо «Лідса». Проте «Лідс» робив усе в межах розумного, не переходячи меж, щоб закрити цю угоду.

Але, на жаль, я вважаю, що «Челсі» більше хотів вести бізнес із «Тоттенгемом». Тож справа була не стільки в тому, що Мудрик не хотів іти в «Лідс», скільки в тому, що «Челсі» віддав перевагу варіанту з Тоттенгемом».

«Шпори» були готові забрати в оренду не лише Мудрика, а й захисника Тосіна Адарабіойо, що і стало вирішальним фактором.

«І це тому, що «Тоттенгем» підписав двох гравців із «Челсі», що вирішило дві проблеми лондонців. У «Челсі» був дуже роздутий склад наприкінці трансферного вікна, їм потрібно було знайти місця для всіх.

Якби «Лідс» сказав: «Ми також візьмемо Тосіна Адарабіойо», можливо, у «Лідса» були б сильніші карти. Але «Лідс» хотів лише того, хто їм був потрібен. Вони не хотіли брати додаткового гравця з великою зарплатою, який їм не потрібен», – сказа журналіст.

То ж саме небажання брати Адарабіойо разом з Мудриком не дало «Лідсу» орендувати українця.

Тож вони хотіли тільки Мудрика, «Тоттенгем» хотів двох гравців, і «Челсі» вирішив, що це вигідніша угода, і трохи підштовхнув Мудрика в тому напрямку. У підсумку «Лідс» залишився без свого цільового гравця. Тому я вважаю, що це був головний фактор», – підсумував Кінселла.

Михайло Мудрик перейшов з «Челсі» до «Тоттенгема» на правах річної оренди. «Шпори», за інформацією Фабріціо Романо, мають опцію викупу українця за 75 мільйонів євро.

З 28 листопада 2024 року Мудрик не виходив на поле у офіційних матчах через дискваліфікацію на чотири роки, яку він отримав після позитивного допінг-тесту, який виявив у його організмі мельдоній. 31 липня 2026 року з вінгера зняли дискваліфікацію через зміну правил WADA – згідно з новими нормами, концентрація речовини в організму українця була в межах норми.

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