Дівоча збірна України з футболу WU-15 візьме участь у Турнірі розвитку УЄФА

Змагання проходитимуть із 23 по 28 серпня 2026 року в Загребі (Хорватії)

Дівоча збірна України з футболу WU-15 (гравчині 2012 року народження) візьме участь у Турнірі розвитку УЄФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Змагання проходитимуть із 23 по 28 серпня 2026 року в Загребі (Хорватії), і, окрім господарок та нашої збірної, у ньому візьмуть участь команди Словаччини та Ірландії.

За регламентом турніру кожна команда зіграє по три матчі. За перемогу нараховуються три очки. У разі нічиєї команди одразу виконують серію післяматчевих пенальті: переможець отримує два очки, а команда, яка поступилася в серії, – одне.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.