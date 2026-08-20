Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дівоча збірна України з футболу WU-15 візьме участь у Турнірі розвитку УЄФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Дівоча збірна України з футболу WU-15 візьме участь у Турнірі розвитку УЄФА
Україна зіграє проти Словаччини та Ірландії

Змагання проходитимуть із 23 по 28 серпня 2026 року в Загребі (Хорватії)

Дівоча збірна України з футболу WU-15 (гравчині 2012 року народження) візьме участь у Турнірі розвитку УЄФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Змагання проходитимуть із 23 по 28 серпня 2026 року в Загребі (Хорватії), і, окрім господарок та нашої збірної, у ньому візьмуть участь команди Словаччини та Ірландії. 

За регламентом турніру кожна команда зіграє по три матчі. За перемогу нараховуються три очки. У разі нічиєї команди одразу виконують серію післяматчевих пенальті: переможець отримує два очки, а команда, яка поступилася в серії, – одне.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У сезоні 2025/26 Ундав провів за «Штутгарт» 46 матчів, забив 25 голів та зробив 14 асистів
«Я мало не помер». Футболіст збірної Німеччини розповів про проблеми зі здоров'ям
Сьогодні, 09:23
Інфантіно було обрано очільником ФІФА на позачерговому конгресі у лютому 2016 року
Правозахисники закликали не допускати Інфантіно до виборів президента ФІФА
17 серпня, 17:32
Микола Шапаренко битиметься за позитивний результат
«Карабах» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій Реклама
13 серпня, 10:45
Чемпіони УПЛ розпочали новий сезон з розгромної перемоги
УПЛ-2026/27 стартувала. Чим запам'ятався перший ігровий тиждень сезону
3 серпня, 23:57
Базова зарплата Інфантіно на посаді комісара FIFA Forward Enterprise склала б $30 млн на рік без урахування бонусів
Скандал щодо продажу прав на Чемпіонат світу: президент ФІФА хотів отримувати $30 млн в рік
2 серпня, 15:39
Карло Анчелотті: Ми програли чемпіонат світу під час паузи на охолодження
Анчелотті назвав несподівану причину, чого Бразилія так рано вилетіли з мундіалю
30 липня, 17:16
Голкіперів АПЛ почнуть карати за симуляцію травм
У чемпіонаті Англії з'явиться покарання для голкіперів, які симулюють травми
28 липня, 11:11
Іван Петряк став гравцем «Кудрівки»
«Кудрівка» підписала контракт з колишнім півзахисником «Шахтаря»
25 липня, 18:08
Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах
Переповнені вулиці Мадрида і зустріч з королівською родиною. Як Іспанія відзначала перемогу на мундіалі
21 липня, 08:57

Новини

Дівоча збірна України з футболу WU-15 візьме участь у Турнірі розвитку УЄФА
Дівоча збірна України з футболу WU-15 візьме участь у Турнірі розвитку УЄФА
78-річний футбольний арбітр потрапив до Книги рекордів Гіннесса
78-річний футбольний арбітр потрапив до Книги рекордів Гіннесса
«Шахтар» підсилився гравцем молодіжної збірної Бразилії
«Шахтар» підсилився гравцем молодіжної збірної Бразилії
Кубок України з футболу: де дивитися матчі 1/32 фіналу
Кубок України з футболу: де дивитися матчі 1/32 фіналу
Збірна України з баскетболу зазнала кадрової втрати перед матчами з Грецією і Чорногорією
Збірна України з баскетболу зазнала кадрової втрати перед матчами з Грецією і Чорногорією
«Що з тату?». У мережі глузують з гімнаста Ковтуна, який відмовився від громадянства України
«Що з тату?». У мережі глузують з гімнаста Ковтуна, який відмовився від громадянства України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2026
139K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
81K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді
Сьогодні, 13:23
Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Сьогодні, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Сьогодні, 04:46
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Вчора, 20:55
Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Вчора, 09:17

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua