Айнарс Багатскіс про матч з Данією: «Ми всі знаємо ціну цієї гри і цього турніру»

Наставник чоловічої збірної України з баскетболу поділився своїми думками про завтрашній матч

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс напередодні виїзного матчу кваліфікації Чемпіонату світу 2027 проти Данії поспілкувався з українськими ЗМІ, які були присутні на передматчевому тренуванні у Фарумі. Про це з місця подій повідомляє «Главком».

Про підготовку до матчу

Після переконливої перемоги над Грузією українська команда швидко переключилася на підготовку до наступного поєдинку. За словами Багатскіса, штаб залишився задоволений тим, як баскетболісти перенесли переїзд і відновилися після непростого матчу.

«Після матчу була робоча рутина – переліт, відпочинок, відновлення. Наші фізіотерапевти працювали до пізнього вечора, потім хлопці добре виспалися і потренувалися. Судячи з того, що я бачу – їхньої мови тіла та спілкування між собою – усе гаразд», – зазначив головний тренер.

Водночас наставник наголосив, що зараз усі думки команди зосереджені виключно на Данії. За його словами, саме якість гри України, а не потенційні суперники у наступному раунді, має визначальне значення.

«Усі результати ми переносимо до другого раунду. Це означає, що кожна наступна гра – як остання. Те, що буде після цього, зараз другорядне. Увесь наш фокус – тільки на Данії», – підкреслив Багатскіс.

Не сумнівається він і у своїх гравцях: «Коли гравці приїжджають до збірної, вони грають із неймовірною мотивацією. Ми бачили це в матчах проти Литви та Грузії. Ми знаємо, за що боремося», – наголосив він.

Також Багатскіс прокоментував ситуацію із захисником Іваном Ткаченком, який не дограв зустріч із Грузією. За словами тренера, приводів для хвилювання немає.

«Це не була травма. На клубному рівні він грає обмежену кількість хвилин, а в національній збірній проводить на майданчику значно більше часу. Його ноги просто трохи перевтомилися, але зараз усе гаразд», – підсумував головний тренер.

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Про план на гру

Особливу увагу тренер приділив сильним сторонам майбутнього суперника. Він охарактеризував Данію як дуже швидку та непередбачувану команду, яка робить ставку на сучасний атакувальний баскетбол.

«Що б Данія не робила, ми маємо закривати їхній швидкий напад. Вони не задумуються, хороше це рішення чи ні – якщо бачать кільце, то атакують. Ми маємо змусити їх якомога більше грати п'ять на п'ять, у позиційний баскетбол, а не давати забивати їм в транзиціях. Цього має бути достатньо для успіху», – пояснив наставник.

Підтвердив це Багатскіс і тим, що у грі проти Іспанії суперник виконав більше триочкових, ніж двоочкових кидків, що є доволі нетиповим для сучасного баскетболу.

Ексклюзив «Главкома»

Відповідаючи на запитання «Главкома» про можливе залучення інших баскетболістів української Суперліги до складу збірної у наступному вікні відбору (зараз за команду грають Данііл Сипало, Михайло Бублик та Єгор Сушкін), Багатскіс дав зрозуміти, що принцип формування команди залишається незмінним.

«За національну збірну завжди мають грати найкращі гравці, незалежно від того, де вони виступають. Я дивлюся достатньо матчів Суперліги. На цей момент можу назвати Сипала, можливо Тимофеєнка, можливо Забірченка (іронічно зазначив Багатскіс, адже Дмитро Забірченко є головним тренером молодіжної збірної України), можливо Конєва. Але принцип один – у збірній повинні бути найсильніші», – заявив наставник.

Нагадаємо, що вчора збірна України з баскетболу провела перше тренування в Данії перед грою кваліфікації Чемпіонату світу.