Український волейболіст отримав індивідуальну нагороду після групового етапу Ліги націй

Дмитро Янчук потужно проявив себе в одному з важливих аспектів гри

За підсумками попереднього етапу Ліги націй Volleyball World офіційно визначила переможців статистичних номінацій, серед яких опинився і українець Дмитро Янчук. Про це повідомляє «Главком».

Гарматні подачі Янчука

Найкращим подаючим турніру став 27-річний догравальник збірної України Дмитро Янчук. Українець виконав 21 ейс, розділивши перше місце за цим показником із лідером збірної Японії Раном Такахаші. Проте перемога дісталася саме Янчуку завдяки значно кращій ефективності. Для своїх 21 ейса українець використав лише 101 подачу, тоді як японцю знадобилося 145 спроб. Таким чином, результативність подач Янчука склала 13,38%. Найуспішніше ж на подачі українець діяв у матчах проти Японії та Китаю, в яких записав до активу по чотири ейси.

Високі місця у статистичних рейтингах посіли й інші українські волейболісти. Капітан команди Юрій Семенюк розділив третє місце серед найкращих блокуючих турніру, набравши 28 результативних блоків, а також став восьмим за кількістю ейсів (13). Василь Тупчій увійшов до топ-20 одразу в чотирьох категоріях: став 13-м за загальною кількістю набраних очок (155) і блоків (16), 15-м за очками в атаці (124) та шостим за кількістю ейсів (15).

Ще один догравальник збірної України Олег Плотницький завершив попередній етап на п'ятому місці серед найкращих подаючих із 16 ейсами, а Ілля Ковальов став восьмим у рейтингу найкращих приймаючих турніру.

Усі переможці особистих номінацій Ліги націй 2026

Найкращий бомбардир: Александр Ніколов (Болгарія) – 278 очок

Найкращий атакуючий: Александр Ніколов (Болгарія) – 247 очок

Найкращий блокувальник: Джексон Хоу (Канада) – 45 блоків

Найкращий подаючий: Дмитро Янчук (Україна) – 21 ейс

Найкращий пасуючий: Антуан Бріззар – 396 результативних передач

Найкращий захисник: Франко Массіміно (Аргентина) – 112 захисних дій

Найкраща приймаючий: Маттіс Енно (Франція) – 93 ідеальних прийоми

Фінальний етап Ліги націй-2026 відбудеться наприкінці липня, де збірна України вперше в історії боротиметься за медалі престижного міжнародного турніру. Синьо-жовті зіграють з поляками 30 липня в 1/4 фіналу.

Нагадаємо, що українець став найкращим за ейсами у перший тиждень Ліги націй з волейболу.