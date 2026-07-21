Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український волейболіст отримав індивідуальну нагороду після групового етапу Ліги націй

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Український волейболіст отримав індивідуальну нагороду після групового етапу Ліги націй
Дмитро Янчук є одним з лідерів української волейбольної збірної
фото: Volleyball World

Дмитро Янчук потужно проявив себе в одному з важливих аспектів гри 

За підсумками попереднього етапу Ліги націй Volleyball World офіційно визначила переможців статистичних номінацій, серед яких опинився і українець Дмитро Янчук. Про це повідомляє «Главком».

Гарматні подачі Янчука

Найкращим подаючим турніру став 27-річний догравальник збірної України Дмитро Янчук. Українець виконав 21 ейс, розділивши перше місце за цим показником із лідером збірної Японії Раном Такахаші. Проте перемога дісталася саме Янчуку завдяки значно кращій ефективності. Для своїх 21 ейса українець використав лише 101 подачу, тоді як японцю знадобилося 145 спроб. Таким чином, результативність подач Янчука склала 13,38%. Найуспішніше ж на подачі українець діяв у матчах проти Японії та Китаю, в яких записав до активу по чотири ейси.

Високі місця у статистичних рейтингах посіли й інші українські волейболісти. Капітан команди Юрій Семенюк розділив третє місце серед найкращих блокуючих турніру, набравши 28 результативних блоків, а також став восьмим за кількістю ейсів (13). Василь Тупчій увійшов до топ-20 одразу в чотирьох категоріях: став 13-м за загальною кількістю набраних очок (155) і блоків (16), 15-м за очками в атаці (124) та шостим за кількістю ейсів (15).

Ще один догравальник збірної України Олег Плотницький завершив попередній етап на п'ятому місці серед найкращих подаючих із 16 ейсами, а Ілля Ковальов став восьмим у рейтингу найкращих приймаючих турніру.

Усі переможці особистих номінацій Ліги націй 2026

  • Найкращий бомбардир: Александр Ніколов (Болгарія) – 278 очок
  • Найкращий атакуючий: Александр Ніколов (Болгарія) – 247 очок
  • Найкращий блокувальник: Джексон Хоу (Канада) – 45 блоків
  • Найкращий подаючий: Дмитро Янчук (Україна) – 21 ейс
  • Найкращий пасуючий: Антуан Бріззар – 396 результативних передач
  • Найкращий захисник: Франко Массіміно (Аргентина) – 112 захисних дій
  • Найкраща приймаючий: Маттіс Енно (Франція) – 93 ідеальних прийоми

Фінальний етап Ліги націй-2026 відбудеться наприкінці липня, де збірна України вперше в історії боротиметься за медалі престижного міжнародного турніру. Синьо-жовті зіграють з поляками 30 липня в 1/4 фіналу. 

Нагадаємо, що українець став найкращим за ейсами у перший тиждень Ліги націй з волейболу.

Теги: Збірна України Олег Плотницький Юрій Семенюк волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Норвегія стала одним з тріумфаторів турніру попри поразку Англії в 1/4 фіналу
Став відомий повний рейтинг Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 01:25
Олег Плотницький провів невдалу гру проти Сербії
Плотницький пояснив, чому Україна програла Сербії у Лізі націй
17 липня, 13:23
Виконком МОК рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях
Дворазовий олімпійський чемпіон з волейболу виступив проти допуску Росії до міжнародних змагань
15 липня, 16:14
Російські волейболісти повернулися на міжнародну арену
Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань
8 липня, 20:46
Українські волейболістки дали бій збірній Італії в Лізі націй
Жіноча збірна України з волейболу у рівній боротьбі програла чемпіонкам світу в Лізі націй
8 липня, 14:16
Едуард Захарченко зіграв у складі збірної України 47 матчів
Голкіпера збірної України з хокею мобілізували у ЗСУ
4 липня, 19:00
Тренери України та Грузії оцінили те, наскільки їхнім гравцям вдалося виконати план на гру
Головні цитати після матчу Україна – Грузія: що розповіли тренери та гравці Реклама
3 липня, 01:40
Поєдинок Україна – Італія буде транслюватися на каналі «Суспільне Спорт»
Україна – Італія: де дивитися матч чоловічої Ліги націй з волейболу
25 червня, 11:54
Олен Плотницький яскраво повернувся до збірної України
Україна сенсаційно перемогла Бразилію у волейбольній Лізі націй
24 червня, 19:51

Новини

Український волейболіст отримав індивідуальну нагороду після групового етапу Ліги націй
Український волейболіст отримав індивідуальну нагороду після групового етапу Ліги націй
Алькарас став героєм соцмереж після фіналу Чемпіонату світу 2026
Алькарас став героєм соцмереж після фіналу Чемпіонату світу 2026
Став відомий повний рейтинг Чемпіонату світу 2026
Став відомий повний рейтинг Чемпіонату світу 2026
Чемпіонат світу 2026: переможне фото Іспанії викликало резонанс через відсутність Трампа
Чемпіонат світу 2026: переможне фото Іспанії викликало резонанс через відсутність Трампа
«Манчестер Сіті» запропонував новий контракт найкращому гравцю Чемпіонату світу
«Манчестер Сіті» запропонував новий контракт найкращому гравцю Чемпіонату світу
Збірна Іспанії привезла Кубок світу додому: в Мадриді розпочався чемпіонський парад
Збірна Іспанії привезла Кубок світу додому: в Мадриді розпочався чемпіонський парад

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
107K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
72K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua