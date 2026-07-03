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Один із лідерів баскетбольної збірної України підбив підсумки гри з Грузією

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Один із лідерів баскетбольної збірної України підбив підсумки гри з Грузією
В'ячеслав Бобров є одним з найдосвідченіших гравців збірної України з баскетболу
фото: Федерація баскетболу України

В'ячеслав Бобров був задоволеним результатом матчу з грузинами

Після впевненої перемоги збірної України над Грузією у латвійській Ризі один із лідерів команди, В'ячеслав Бобров, поспілкувався з «Главкомом» та іншими ЗМІ.

Про матч

За словами важкого форварда, ключем до успіху стала насамперед дисциплінована гра в захисті та командна взаємодія, завдяки яким українцям вдалося нейтралізувати найнебезпечніших гравців суперника. Баскетболіст відзначив, що тренерський план був виконаний майже бездоганно. Україна дозволила супернику набрати лише 76 очок, а також успішно впоралася з головною загрозою грузинської команди – Торніке Шенгелією.

«Я вважаю, що ми дуже гарно зіграли у захисті. Ми не дали розігратися Шенгелії. Це була дуже спільна робота для всіх, і ми справились із завданням: не дали їм підібрати і розбігтися. Ми намагалися бігти і грали як одне ціле», – зазначив форвард.

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Про манеру гри грузинів

Також український баскетболіст розповів, що команда не була здивована грою грузинів, адже добре знала сильні сторони суперника ще до початку зустрічі. За його словами, збірна України очікувала, що опоненти боротимуться до фінальної сирени та нав'язуватимуть максимально жорсткий баскетбол.

«Ми розуміли, що вони будуть битися до кінця. Вони грали жорстко, а деякі, як ви бачили, грали навіть «овер» жорстко», – сказав він, натякаючи на епізод з участю Маркіза Ріда та Олександра Кобзистого, який коштував їм обом вилучення з матчу

Форвард додав, що не має претензій до такої манери гри суперників. На його думку, якщо арбітри дозволяли вести силову боротьбу, обидві команди мали підлаштовуватися під рівень суддівства й відповідати такою ж жорсткістю.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України з баскетболу здобула перемогу у поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу 2027 проти команди Грузії. Завдяки цій перемозі збірна України достроково гарантувала собі місце у другому етапі кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Україна – Грузія 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16)

  • Україна: Ковляр 20 + 6 передач, Михайлюк 28 + 5 підбирань + 4 передачі, Ткаченко 5, Бобров 9 + 5 підбирань, Скапінцев 17 + 14 підбирань – старт; Войналович 7, Лукашов 6, Кличко 2 + 5 підбирань, Ковальов 1, Тиртишник 0, Кобзистий 0, Шеліст 0

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Теги: В'ячеслав Бобров баскетбол Збірна України чемпіонат світу

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