Баскетбол у серці Києва: як визначили чемпіонів України 3х3

Усе літо чемпіонат мандрував країною

22 серпня Контрактова площа в Києві стала головним майданчиком українського баскетболу 3х3. Тут пройшов фінальний етап GGBET 3х3 Чемпіонату України, де 12 найсильніших команд розіграли головний трофей сезону.

Усе літо чемпіонат мандрував країною – від Києва до Житомира, Луцька, Хмельницького та Івано-Франківська, збираючи команди й уболівальників на відкритих міських майданчиках. Фінальною точкою маршруту став центр столиці, де за головний трофей зійшлися 12 найсильніших команд сезону: ЮністьхВолигь, Ukraine U21, Полісся-Житомир, Полісся-Політехніка, Renthen, Media-Hollywood, Політехнік-ШВСМ, Енергодарський стиль, Mojo, Asphalt Kings, Донбасята та ЗСО СумДУ.

Після групового етапу боротьбу за медалі продовжили чотири команди: ЗСО СумДУ, Полісся-Житомир, Mojo та Renthen. У півфіналах сумська команда впевнено пройшла Renthen – 17:8, а Полісся-Житомир перемогло Mojo – 20:14.

У матчі за третє місце Renthen переміг Mojo з рахунком 21:13 та забрав бронзові нагороди.

Головна розв’язка сезону залишилася на фінал. ЗСО СумДУ та Полісся-Житомир не визначили сильнішого в основний час і перевели боротьбу за золото в овертайм.

Житомиряни догравали вирішальний матч без заміни після травми Олексія Адедирана, але продовжували триматися в грі до останнього. Крапку в сезоні поставив Ілля Кабацюра: його дальній кидок в овертаймі приніс ЗСО СумДУ чемпіонський титул. Золото вибороли Мар'ян Рудий, Ілля Кабацюра, Олександр Дюпін та Сергій Старцев.

До символічної збірної сезону увійшли Ілля Кабацюра (ЗСО СумДУ), Вадим Довідний (Полісся-Житомир) та Рафаель Колаволе (Renthen).

Загальний призовий фонд GGBET 3х3 Чемпіонату України склав майже 1 000 000 гривень. За підсумками фінального етапу чемпіони із ЗСО СумДУ отримали 100 тисяч гривень, Полісся-Житомир – 30 тисяч, а Renthen – 20 тисяч.

За традицією чемпіонату 50% призових команди спрямовують на потреби Збройних Сил України.

Між баскетбольними батлами Контрактова не збавляла темп: DJ-сети, інтерактиви, розіграші подарунків і виступи Red Foxes – найтитулованішої української команди з чирлідингу.

Ще більше драйву та емоцій чемпіонату 3х3 додав GGBET – партнер Федерації баскетболу України та титульний спонсор турніру.

Від перших етапів у різних містах країни до фінальної «двійки» на Контрактовій – таким був цей неймовірний турнір 3х3. Баскетбол, який починається з половини майданчика, цього літа знову зібрав навколо гри команди, вболівальників і цілі міста.

Яким був фінал, у якому все вирішив один кидок? Дивись хайлайти та повний відеорекап.