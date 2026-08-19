Юний український баскетболіст отримав підвищення в системі «Баварії»
19-річний Десмонд Йяму наступного сезону тренуватиметься з основною командою «Баварії»
Український центровий Десмонд Йяму отримав підвищення в системі мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
19-річний баскетболіст наступного сезону тренуватиметься з основною командою клубу та увійде до її розширеного складу.
Баварія включила Йяму до п’ятірки молодих баскетболістів клубної академії, які в сезоні 2026/27 працюватимуть із основною командою під керівництвом головного тренера Антона Гавела. При цьому всі п’ятеро продовжать виступати за другу команду мюнхенців у ProB, але отримуватимуть шанси і в головній команді.
«Ці п’ятеро молодих гравців заслужили можливість допомагати професійній команді своєю грою минулого сезону. Вони мають отримати цінний досвід, а також створювати необхідну конкуренцію на тренуваннях. Ми вважаємо, що в окремих офіційних матчах вони також зможуть брати на себе відповідальність», – зазначив спортивний директор Баварії Торстен Лайбенат.
Для Йяму це вже не перший досвід роботи з основною командою. Українець брав участь у передсезонній підготовці Баварії минулого року та отримав можливість познайомитися з рівнем професійного баскетболу.
Окремо «Баварія» відзначає, що з цього сезону завдяки тривалому перебуванню в системі мюнхенського клубу українець Десмонд Йяму уже відповідає вимогам для отримання статусу homegrown player – гравця, підготовленого клубною системою. Відповідно, Йяму відтепер не вважається легіонером за відповідними регламентними правилами.
Цього літа Десмонд Йяму став чемпіоном Європи U-20 у Дивізіоні B у складі збірної України. На турнірі центровий був одним із лідерів команди, в середньому набираючи 10.6 очка, 9.6 підбирання та 1.2 передачі за матч. За підсумком турніру він увійшов до символічної збірної Чемпіонату Європи у Дивізіоні В.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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