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Юний український баскетболіст отримав підвищення в системі «Баварії»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Юний український баскетболіст отримав підвищення в системі «Баварії»
Цього літа Десмонд Йяму став чемпіоном Європи U-20 у Дивізіоні B у складі збірної України

19-річний Десмонд Йяму наступного сезону тренуватиметься з основною командою «Баварії»

Український центровий Десмонд Йяму отримав підвищення в системі мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

19-річний баскетболіст наступного сезону тренуватиметься з основною командою клубу та увійде до її розширеного складу.

Баварія включила Йяму до п’ятірки молодих баскетболістів клубної академії, які в сезоні 2026/27 працюватимуть із основною командою під керівництвом головного тренера Антона Гавела. При цьому всі п’ятеро продовжать виступати за другу команду мюнхенців у ProB, але отримуватимуть шанси і в головній команді.

«Ці п’ятеро молодих гравців заслужили можливість допомагати професійній команді своєю грою минулого сезону. Вони мають отримати цінний досвід, а також створювати необхідну конкуренцію на тренуваннях. Ми вважаємо, що в окремих офіційних матчах вони також зможуть брати на себе відповідальність», – зазначив спортивний директор Баварії Торстен Лайбенат.

Для Йяму це вже не перший досвід роботи з основною командою. Українець брав участь у передсезонній підготовці Баварії минулого року та отримав можливість познайомитися з рівнем професійного баскетболу.

Окремо «Баварія» відзначає, що з цього сезону завдяки тривалому перебуванню в системі мюнхенського клубу українець Десмонд Йяму уже відповідає вимогам для отримання статусу homegrown player – гравця, підготовленого клубною системою. Відповідно, Йяму відтепер не вважається легіонером за відповідними регламентними правилами.

Цього літа Десмонд Йяму став чемпіоном Європи U-20 у Дивізіоні B у складі збірної України. На турнірі центровий був одним із лідерів команди, в середньому набираючи 10.6 очка, 9.6 підбирання та 1.2 передачі за матч. За підсумком турніру він увійшов до символічної збірної Чемпіонату Європи у Дивізіоні В.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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