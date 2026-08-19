Юний український баскетболіст отримав підвищення в системі «Баварії»

Цього літа Десмонд Йяму став чемпіоном Європи U-20 у Дивізіоні B у складі збірної України

19-річний Десмонд Йяму наступного сезону тренуватиметься з основною командою «Баварії»

Український центровий Десмонд Йяму отримав підвищення в системі мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

19-річний баскетболіст наступного сезону тренуватиметься з основною командою клубу та увійде до її розширеного складу.

Баварія включила Йяму до п’ятірки молодих баскетболістів клубної академії, які в сезоні 2026/27 працюватимуть із основною командою під керівництвом головного тренера Антона Гавела. При цьому всі п’ятеро продовжать виступати за другу команду мюнхенців у ProB, але отримуватимуть шанси і в головній команді.

«Ці п’ятеро молодих гравців заслужили можливість допомагати професійній команді своєю грою минулого сезону. Вони мають отримати цінний досвід, а також створювати необхідну конкуренцію на тренуваннях. Ми вважаємо, що в окремих офіційних матчах вони також зможуть брати на себе відповідальність», – зазначив спортивний директор Баварії Торстен Лайбенат.

Для Йяму це вже не перший досвід роботи з основною командою. Українець брав участь у передсезонній підготовці Баварії минулого року та отримав можливість познайомитися з рівнем професійного баскетболу.

Окремо «Баварія» відзначає, що з цього сезону завдяки тривалому перебуванню в системі мюнхенського клубу українець Десмонд Йяму уже відповідає вимогам для отримання статусу homegrown player – гравця, підготовленого клубною системою. Відповідно, Йяму відтепер не вважається легіонером за відповідними регламентними правилами.

Цього літа Десмонд Йяму став чемпіоном Європи U-20 у Дивізіоні B у складі збірної України. На турнірі центровий був одним із лідерів команди, в середньому набираючи 10.6 очка, 9.6 підбирання та 1.2 передачі за матч. За підсумком турніру він увійшов до символічної збірної Чемпіонату Європи у Дивізіоні В.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.