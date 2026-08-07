Збірна України з баскетболу U-16 стартувала з поразки на Чемпіонаті Європи
Україна поступилася Ісландії
Чоловіча збірна України з баскетболу U-16 зазнала поразки в першому матчі на Чемпіонаті Європи (Дивізіон В), поступившись команді Ісландії з рахунком 77:88. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Суперник лідирував у рахунку протягом всього матчу. Ісландці використали перевагу на підбираннях та результативно зіграли у швидкому нападі (22-6 за очками в фастбрейках).
Українська збірна продемонструвала високий відсоток реалізації триочкових кидків, забивши 8 з 14 дальніх атак (57.1%). Найкращим у складі нашої команди став Максим Шульга, який набрав 28 очок за високого відсотка реалізації — 10 з 15 кидків з гри та 4 з 6 триочкових. Також в активі гравця, який вийшовши з лави, відіграв 32 хвилини, 9 підбирань, а його рейтинг ефективності становив 33 бали.
Українська збірна продовжить виступ на турнірі матчем проти Швейцарії, який відбудеться 7 серпня о 14:30.
Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон B
Ісландія – Україна 88:77 (22:16, 20:18, 29:24, 17:19)
- Україна: Дьордяй 16, Бєлявський 11 + 4 підбирання - 4 втрати, Бойко 8 + 6 підбирань - 4 втрати, Дмитренко 8 + 4 перехоплення, Супрун 0 — старт, Шульга 28 + 9 підбирань, Топчій 2, Попов 2, Коновніцин 1 + 5 підбирань, Тимченко 0/
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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