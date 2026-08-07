Збірна України з баскетболу U-16 стартувала з поразки на Чемпіонаті Європи

Україна поступилася Ісландії

Чоловіча збірна України з баскетболу U-16 зазнала поразки в першому матчі на Чемпіонаті Європи (Дивізіон В), поступившись команді Ісландії з рахунком 77:88. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Суперник лідирував у рахунку протягом всього матчу. Ісландці використали перевагу на підбираннях та результативно зіграли у швидкому нападі (22-6 за очками в фастбрейках).

Українська збірна продемонструвала високий відсоток реалізації триочкових кидків, забивши 8 з 14 дальніх атак (57.1%). Найкращим у складі нашої команди став Максим Шульга, який набрав 28 очок за високого відсотка реалізації — 10 з 15 кидків з гри та 4 з 6 триочкових. Також в активі гравця, який вийшовши з лави, відіграв 32 хвилини, 9 підбирань, а його рейтинг ефективності становив 33 бали.

Українська збірна продовжить виступ на турнірі матчем проти Швейцарії, який відбудеться 7 серпня о 14:30.

Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон B

Ісландія – Україна 88:77 (22:16, 20:18, 29:24, 17:19)

Україна: Дьордяй 16, Бєлявський 11 + 4 підбирання - 4 втрати, Бойко 8 + 6 підбирань - 4 втрати, Дмитренко 8 + 4 перехоплення, Супрун 0 — старт, Шульга 28 + 9 підбирань, Топчій 2, Попов 2, Коновніцин 1 + 5 підбирань, Тимченко 0/

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.