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Збірна України з баскетболу U-18 зазнала четвертої поразки на Чемпіонаті Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з баскетболу U-18 зазнала четвертої поразки на Чемпіонаті Європи
Українська збірна припустилася 23 втрат

Україна поступилася Ісландії

Чоловіча збірна України з баскетболу U-18 зазнала поразки в четвертому матчі групового раунду Чемпіонату Європи (Дивізіон В), поступившись збірній Ісландії з рахунком 67:80. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Як і в попередніх матчах, українська збірна виграла першу чверть, але вже в другій десятихвилинці суперники зробили ривок. Вигравши другу десятихвилинку 22:8, ісландці отримали 11 очок переваги за підсумком першої половини матчу. В другій половині Ісландія втримала переможний рахунок.

Українська збірна припустилася 23 втрат, що призвело до 17 очок ісландців після втрат нашої команди та 21 очка у швидкому нападі.

Після чотирьох зіграних матчів на турнірі в Хорватії українська збірна залишається без перемог. В наступному матчі – заключному на груповому етапі – наша команда протистоятиме Португалії, яка на цьому турнірі також не перемагала.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки. Дивізіон В

Ісландія – Україна 80:67 (17:16, 22:8, 18:15, 23:24)

  • Україна: Татунчак 17 + 16 підбирань - 4 втрати, Стадник 15 + 5 передач + 3 підбирання, Даценко 6 + 3 передачі, Кошелев 4 + 5 підбирань, Бешетя 3 + 5 підбирання - 4 втрати — старт, Оніщенко 9 + 3 передачі, Клявін 6, Шерстюк 3 + 2 перехоплення, Троцик 2, Трющенко 2, Іванов 0, Бабич 0.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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