Збірна України з баскетболу U-18 зазнала четвертої поразки на Чемпіонаті Європи
Україна поступилася Ісландії
Чоловіча збірна України з баскетболу U-18 зазнала поразки в четвертому матчі групового раунду Чемпіонату Європи (Дивізіон В), поступившись збірній Ісландії з рахунком 67:80. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Як і в попередніх матчах, українська збірна виграла першу чверть, але вже в другій десятихвилинці суперники зробили ривок. Вигравши другу десятихвилинку 22:8, ісландці отримали 11 очок переваги за підсумком першої половини матчу. В другій половині Ісландія втримала переможний рахунок.
Українська збірна припустилася 23 втрат, що призвело до 17 очок ісландців після втрат нашої команди та 21 очка у швидкому нападі.
Після чотирьох зіграних матчів на турнірі в Хорватії українська збірна залишається без перемог. В наступному матчі – заключному на груповому етапі – наша команда протистоятиме Португалії, яка на цьому турнірі також не перемагала.
Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки. Дивізіон В
Ісландія – Україна 80:67 (17:16, 22:8, 18:15, 23:24)
- Україна: Татунчак 17 + 16 підбирань - 4 втрати, Стадник 15 + 5 передач + 3 підбирання, Даценко 6 + 3 передачі, Кошелев 4 + 5 підбирань, Бешетя 3 + 5 підбирання - 4 втрати — старт, Оніщенко 9 + 3 передачі, Клявін 6, Шерстюк 3 + 2 перехоплення, Троцик 2, Трющенко 2, Іванов 0, Бабич 0.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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