Збірна України з баскетболу U-18 зазнала четвертої поразки на Чемпіонаті Європи

Україна поступилася Ісландії

Чоловіча збірна України з баскетболу U-18 зазнала поразки в четвертому матчі групового раунду Чемпіонату Європи (Дивізіон В), поступившись збірній Ісландії з рахунком 67:80. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Як і в попередніх матчах, українська збірна виграла першу чверть, але вже в другій десятихвилинці суперники зробили ривок. Вигравши другу десятихвилинку 22:8, ісландці отримали 11 очок переваги за підсумком першої половини матчу. В другій половині Ісландія втримала переможний рахунок.

Українська збірна припустилася 23 втрат, що призвело до 17 очок ісландців після втрат нашої команди та 21 очка у швидкому нападі.

Після чотирьох зіграних матчів на турнірі в Хорватії українська збірна залишається без перемог. В наступному матчі – заключному на груповому етапі – наша команда протистоятиме Португалії, яка на цьому турнірі також не перемагала.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки. Дивізіон В

Ісландія – Україна 80:67 (17:16, 22:8, 18:15, 23:24)

Україна: Татунчак 17 + 16 підбирань - 4 втрати, Стадник 15 + 5 передач + 3 підбирання, Даценко 6 + 3 передачі, Кошелев 4 + 5 підбирань, Бешетя 3 + 5 підбирання - 4 втрати — старт, Оніщенко 9 + 3 передачі, Клявін 6, Шерстюк 3 + 2 перехоплення, Троцик 2, Трющенко 2, Іванов 0, Бабич 0.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.