«Проти мене відкрито кілька нових проваджень». Олійникова розповіла про складний період у кар’єрі

Олександра Олійникова: До такої несправедливості я готова не була, хоч би як наївно це звучало

Олександра Олійникова: Багатьох наших влаштовує просто заробляти хороші гроші за кордоном, відмежувавшись від українських реалій

Українська тенісистка, 44-а ракетка світу, Олександра Олійникова опублікувала емоційний допис, у якому розповіла про складний період у своїй кар’єрі, який переживає через свою активну проукраїнську позицію у WTA-турі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі тенісистки.

«Бути гравцем з України – це перебувати в абсолютній нерівності з іншими в базових речах. Ти місяцями не повертаєшся додому, тому що банально не встигаєш, якщо між турнірами менше двох тижнів. І якщо ви запитаєте, де я готуюся, коли маю короткі «споти», то чесна відповідь – де доведеться.

Вдома ж ти тренуєшся в реаліях повітряних тривог, обстрілів і відключень. Мої найближчі люди є чинними військовими, і найбільше я хотіла б частіше їх бачити і проводити з ними більше часу. Але це неможливо. Ніяк.

Люди схильні дивитися на речі зі своєї перспективи. І мені складно уявити, щоб я, навіть у ролі звичайного вболівальника, сказала: «Спорт поза політикою», якби мені розповіли, що спортсмени добровільно стають обслуговуючим персоналом російської людоїдської пропаганди.

Тому мені хотілося донести цю інформацію насамперед до вболівальницької спільноти, яка могла б стати головним фактором громадського тиску. Я передбачала, що люди можуть просто не знати і не бачити цього зв’язку через брак інформації, яку на турнірах не озвучують, захищаючи комерційні інтереси. Але я помилилася.

Коли я розповідаю про обстріли, про досвід людини, чиє життя змінила війна, про те, що моя країна страждає від агресії, про те, як ми тренуємося під виття сирен, то завжди роблю це для того, щоб люди за кордоном дійсно підтримували Україну, донатили, цікавилися, інформувалися. Але найчастіше все, що я чую – це «дуже шкода», після чого не відбувається нічого.

Я була готова до будь-яких професійних труднощів на шляху до того, щоб мене почули. Але до такої несправедливості я готова не була, хоч би як наївно це звучало.

Хоча я досі вважаю, що можна було б робити речі зовсім іншого масштабу, збирати зовсім інший обсяг допомоги і навіть міняти самі структури. Адже зараз українок у турі дуже багато, і ситуація, за якої їм довелося б домовлятися з нами, була б цілком реальною. Але цього не станеться через небажання й пасивність більшості. Багатьох наших, так само, влаштовує просто заробляти хороші гроші та жити досить розкішним життям за кордоном, відмежувавшись від українських реалій.

Очевидно, мені потрібні якісь структурні зміни, свіжий погляд на речі, новий рівень власного підходу. Або ж просто прийняти, що нинішній стан – це вже точка неповернення, і ставитись до всього з певним фаталізмом. Тому що врешті-решт мене можуть просто дискваліфікувати. За день до матчу на Вімблдоні я отримала повідомлення, що проти мене відкрито одразу кілька нових проваджень. Так, можливо, варто просто «гуляти», поки можеш менше переживати і грати в кайф?.

Відповіді у мене немає. Вже не один місяць я не можу її знайти. Що робити далі – теж не знаю. Незважаючи на це, я задумала щось дуже круте та масштабне. Але про це розповім трохи пізніше», – написала Олійникова.

Нагадаємо, українська тенісистка Олександра Олійникова знялася з турніру WTA 250 у Гамбурзі. Українка не зіграла у чвертьфіналі турніру проти колишньої росіянки, а нині представниці Вірменії Еліни Аванесян, через погане самопочуття.

Олійникова вперше в кар'єрі стартувала на турнірі як перша сіяна. Для неї це мав бути другий поспіль чвертьфінал турнірів WTA 250. Раніше вона дійшла до півфіналу в Яссах, однак за вихід до фіналу програла єгиптянці Маяр Шериф.