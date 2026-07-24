Дарія Снігур у Празі вийшла до другого півфіналу в кар'єрі на рівні Туру

Українка розгромила представницю Таїланду

Українська тенісистка Дарія Снігур стала півфіналісткою турніру WTA 250 у Празі. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Суперницею Снігур у чвертьфіналі стала представниця Таїланду Ланлана Тараруді, з якою українка зіграла вперше. Перший сет пройшов за тотальної переваги української тенісистки. Снігур довела партію до перемоги не віддавши жодного гейму – 6:0.

Другий сет пройшов у значно напруженішій боротьбі. Тараруді повела 3:1, однак Снігур відігралася та зрівняла рахунок – 3:3. За рівного рахунку українка змогла перевершити суперницю і завершити партію з рахунком 6:3.

Снігур вдруге у кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA 250. Перший раз це вдалося Дар'ї також цього сезону, у румунській Клуж-Напоці.

WTA 250. Прага. Чвертьфінал

Дарія Снігур (Україна) – Ланлана Тараруді (Таїланд) 6:0, 6:3

Наступна суперниця українки визначиться у протистоянні між двома чеськими тенісистками лідеркою посіву й чинною чемпіонкою Марі Боузковою та п'ятою сіяною Терезою Валентовою.

Нагадаємо, що Снігур розпочала турнірі у Празі у статусі восьмої сіяної. На шляху до чвертьфіналу вона здолала німкеню Еллу Зайдель та туркеню Айлу Аксу.

До слова, українська тенісистка Олександра Олійникова пробилася у чвертьфінал другого поспіль турніру WTA. На турнірі WTA 250 у Гамбурзі українська тенісистка здолала в 1/8 фіналу іспанку Лейре Ромеро Гормас.