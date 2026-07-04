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Костюк обіграла незручну суперницю і вперше пробилася до 1/8 фіналу Вімблдону

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Костюк обіграла незручну суперницю і вперше пробилася до 1/8 фіналу Вімблдону
Марта Костюк зіграла у третьому колі Вімблдону 2026 проти ексвосьмої ракетки світу
фото: WTA

Українка обіграла в трьох сетах Емму Наварро

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла в матчі третього раунду на Вімблдоні 2026. Про це повідомляє «Главком».

Марта Костюк (WTA 13) у 1/16 фіналу Вімблдонського турніру 2026 зіграла проти американки Емми Наварро (WTA 26). Зауважимо, що до цього суперниці чотири рази грали між собою і американка виграла усі чотири зустрічі. Також Костюк намагалася вперше в кар'єрі дістатися другого тижня на трав'яному мейджорі, де вона досі не грала в четвертому раунді.

Українка потужно розпочала матч і забрала перший сет – 6:2. У другій партії точилась рівна боротьба, але програвши свою подачу за рахунку 4:4, Костюк віддала згодом і сет. На початку вирішальної партії Марта зробила брейк і повела 3:0. Згодом Костюк взяла ще одну подачу американки і довела справу до перемоги – 6:1. 

Вімблдон 2026. Жінки. Третій раунд

  • Марта Костюк (Україна) – Емма Наварро (США) 6:2, 4:6, 6:1

В 1/8 фіналу Костюк зустрінеться з переможницею матчу Дарія Снігур (Україна) – Ешлін Крюгер (США).

Нагадаємо, Марта Костюк оформила перемоги в двох колах Вімблдонському турнірі, виступаючи в персональному екіпіруванні. Спеціально до третього мейджора року американська компанія Wilson розробила ексклюзивну спортивну сукню для тенісистки. Дизайнери надихалися весільним платтям Костюк. Сукня навіть отримала назву The Marta dress.

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Теги: теніс Вімблдон Марта Костюк Емма Наварро

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