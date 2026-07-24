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Організатори Олімпіади-2028 здивували розкладом тенісного турніру

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Організатори Олімпіади-2028 здивували розкладом тенісного турніру
Тенісний турнір Олімпіади-2028 буде мати багато нововведень
фото: LA2028

Олімпіада-2028 може отримати багато відмов від топових тенісистів світу 

Організаційний комітет Олімпійських ігор 2028 офіційно представив календар тенісного турніру, який одразу викликав жваве обговорення у світовому тенісі. Про це повідомляє «Главком».

Відсутність відпочинку після Вімблдону

Змагання в Лос-Анджелесі відбудуться з 19 по 28 липня на кортах Carson Center Court, тоді як фінал Вімблдону запланований лише за три дні до цього – 16 липня. Такий розклад означає, що найкращим тенісистам світу доведеться практично без паузи перелетіти з Лондона до Каліфорнії, адаптуватися до восьмигодинної різниці в часі та майже миттєво перейти з трав'яного покриття на хард. Саме ці фактори вже зараз називають головними викликами для учасників олімпійського турніру.

Особливе занепокоєння викликає навантаження на гравців, які боротимуться за титул на Вімблдоні. Вони матимуть лише 72 години на завершення виступів у Великій Британії, переліт через Атлантику, акліматизацію та підготовку до старту Олімпіади. Через це тенісисти можуть опинитися перед непростим вибором: викладатися на максимум на трав'яному мейджорі чи зберігати сили для боротьби за олімпійські медалі.

Особливості тенісного турніру на Олімпіаді-2028

Ще однією особливістю стане перенесення тенісного турніру на другий тиждень Олімпіади. На попередніх Іграх він традиційно проходив у перші дні змагань, однак у Лос-Анджелесі організатори вирішили змінити графік через насичений календар спортивних подій.

Олімпійський тенісний турнір збере 64 учасників в одиночних розрядах серед чоловіків і жінок, по 32 пари у чоловічому та жіночому парному розряді, а також 16 дуетів у міксті. Кожна країна зможе заявити максимум чотирьох тенісистів в одиночному розряді, дві пари в парному та одну пару в змішаному. Турнір у міксті пройде у скороченому форматі й триватиме лише два дні – 19 та 20 липня.

Очікується, що серед учасників Олімпіади виступлять провідні зірки світового тенісу. Зокрема, Новак Джокович уже підтвердив намір зіграти в Лос-Анджелесі, а серед потенційних претендентів на медалі також називають Карлоса Алькараса та інших представників світового тенісу. 

Нагадаємо, що Джокович заявив, що хоче зіграти на Олімпіаді-2028

Теги: Новак Джокович медалі теніс Олімпіада

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