Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк розгромила аргентинку з українським корінням у першому колі Вімблдона

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Костюк розгромила аргентинку з українським корінням у першому колі Вімблдона
Марта Костюк розгромила першу опонентку
фото: Jimmie48

Друга ракетка України поповнила список учасниць 1/32 фіналу мейджора

Українка Марта Костюк упевнено здолала аргентинську тенісистку Надю Подороску в стартовому раунді Вімблдонського турніру. Про це повідомляє «Главком».

У першій партії латиноамериканка виграла лише один гейм – перший на власній подачі. Натомість українська тенісистка оформила два брейки та зламала опір Подороски за 29 хвилин. Сетбол Костюк реалізувала з першої спроби.

У другому сеті українка виграла чотири гейми зі старту партії. Зокрема, двічі вона взяла подачі представниці Аргентини. Лише в п'ятому геймі Костюк дозволила Подоросці розмочити рахунок.

Згодом суперниця набрала й другий пункт. Та на більше замахнутися вона не змогла. У восьмому геймі українська тенісистка реалізувала матчбол на власній подачі. Наступна опонентка – «нейтралка» Анна Блінкова.

Вімблдон. Перший раунд

  • Надя Подороска (Аргентина) – Марта Костюк (Україна, 12) – 1:6, 2:6

До слова, Еліна Світоліна сенсаційно вибула першому колі Вімблдонського турніру. Кривдницею українки стала її співвітчизниця Дар'я Снігур. Остання здобула перемогу в двох сетах.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдона-2026. Вона поступилася згаданій Блінковій. Українська тенісистка виграла першу партію, але програла дві наступні.
 

Читайте також:

Теги: Вімблдон Марта Костюк теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серена Вільямс є однією з найкращих тенісисток сучасності
Легенда у дії. Серена Вільямс здобула першу перемогу за чотири роки
10 червня, 00:11
Еліна Світоліна після виходу в чвертьфінал Ролан Гаррос перетнула позначку в 30 млн доларів призових
Світоліна увійшла в елітний список світового тенісу за призовими
12 червня, 09:48
Марта Костюк на траві у цьому році ще не грала
Костюк провела спільне тренування з легендарною Сереною Вільямс (відео)
25 червня, 21:29
Вінус Вільямс сім разів тріумфувала на мейджорах
Одіозний російський тенісист відзначився скандальною заявою про легендарну Вільямс
Вчора, 20:34
Олександра Олійникова невдало дебютувала на Вімблдоні
Олійникова без шансів програла на старті Вімблдону 2026
Вчора, 20:54
Ястремська здобула складну перемогу на старті Вімблдону
Трилер у Лондоні. Ястремська пробилася до другого кола Вімблдону
Вчора, 22:34
Ангеліна Калініна рано зачохлила ракетку
Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдонського турніру
Сьогодні, 15:52
Юлія Стародубцева зачохлила ракетку на трав'яному мейджорі
Стародубцева вилетіла від безпрапорної тенісистки на старті Вімблдона
Сьогодні, 19:54
Дар'я Снігур оформила яскраву перемогу
Світоліна сенсаційно поступилася Снігур у першому колі Вімблдонського турніру
Сьогодні, 20:27

Новини

Норвегія з голом Голанна здолала Кот-д'Івуар на шляху в 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Норвегія з голом Голанна здолала Кот-д'Івуар на шляху в 1/8 фіналу Чемпіонату світу
«Динамо» повідомило про припинення співпраці з одним з партнерів клубу
«Динамо» повідомило про припинення співпраці з одним з партнерів клубу
Костюк розгромила аргентинку з українським корінням у першому колі Вімблдона
Костюк розгромила аргентинку з українським корінням у першому колі Вімблдона
Дзюдоїстка Цуркан, яка відмовилася виступати за Україну, виграла Чемпіонат Європи серед кадетів
Дзюдоїстка Цуркан, яка відмовилася виступати за Україну, виграла Чемпіонат Європи серед кадетів
Світоліна сенсаційно поступилася Снігур у першому колі Вімблдонського турніру
Світоліна сенсаційно поступилася Снігур у першому колі Вімблдонського турніру
Стародубцева вилетіла від безпрапорної тенісистки на старті Вімблдона
Стародубцева вилетіла від безпрапорної тенісистки на старті Вімблдона

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua