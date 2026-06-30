Костюк розгромила аргентинку з українським корінням у першому колі Вімблдона

Друга ракетка України поповнила список учасниць 1/32 фіналу мейджора

Українка Марта Костюк упевнено здолала аргентинську тенісистку Надю Подороску в стартовому раунді Вімблдонського турніру. Про це повідомляє «Главком».

У першій партії латиноамериканка виграла лише один гейм – перший на власній подачі. Натомість українська тенісистка оформила два брейки та зламала опір Подороски за 29 хвилин. Сетбол Костюк реалізувала з першої спроби.

У другому сеті українка виграла чотири гейми зі старту партії. Зокрема, двічі вона взяла подачі представниці Аргентини. Лише в п'ятому геймі Костюк дозволила Подоросці розмочити рахунок.

Згодом суперниця набрала й другий пункт. Та на більше замахнутися вона не змогла. У восьмому геймі українська тенісистка реалізувала матчбол на власній подачі. Наступна опонентка – «нейтралка» Анна Блінкова.

Вімблдон. Перший раунд

Надя Подороска (Аргентина) – Марта Костюк (Україна, 12) – 1:6, 2:6

До слова, Еліна Світоліна сенсаційно вибула першому колі Вімблдонського турніру. Кривдницею українки стала її співвітчизниця Дар'я Снігур. Остання здобула перемогу в двох сетах.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдона-2026. Вона поступилася згаданій Блінковій. Українська тенісистка виграла першу партію, але програла дві наступні.

