Костюк розгромила аргентинку з українським корінням у першому колі Вімблдона
Друга ракетка України поповнила список учасниць 1/32 фіналу мейджора
Українка Марта Костюк упевнено здолала аргентинську тенісистку Надю Подороску в стартовому раунді Вімблдонського турніру. Про це повідомляє «Главком».
У першій партії латиноамериканка виграла лише один гейм – перший на власній подачі. Натомість українська тенісистка оформила два брейки та зламала опір Подороски за 29 хвилин. Сетбол Костюк реалізувала з першої спроби.
У другому сеті українка виграла чотири гейми зі старту партії. Зокрема, двічі вона взяла подачі представниці Аргентини. Лише в п'ятому геймі Костюк дозволила Подоросці розмочити рахунок.
Згодом суперниця набрала й другий пункт. Та на більше замахнутися вона не змогла. У восьмому геймі українська тенісистка реалізувала матчбол на власній подачі. Наступна опонентка – «нейтралка» Анна Блінкова.
Вімблдон. Перший раунд
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Надя Подороска (Аргентина) – Марта Костюк (Україна, 12) – 1:6, 2:6
До слова, Еліна Світоліна сенсаційно вибула першому колі Вімблдонського турніру. Кривдницею українки стала її співвітчизниця Дар'я Снігур. Остання здобула перемогу в двох сетах.
Нагадаємо, Ангеліна Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдона-2026. Вона поступилася згаданій Блінковій. Українська тенісистка виграла першу партію, але програла дві наступні.
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