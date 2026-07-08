Костюк – Паоліні. Прогноз і анонс на чвертьфінальну гру Вімблдону

Розповідаємо про поєдинок Марти Костюк на Вімблдоні

Сьогодні, 8 липня 2026 року, у матчі 1/4 фіналу Вімблдону між собою зіграють українка Марта Костюк та італійка Джасмін Паоліні. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на гру Костюк – Паоліні

Станом на 13:20 8 липня саме перемога Костюк є більш ймовірною, переконані у GGBET. На успіх Марти пропонується коефіцієнт 1,4. Ймовірний вихід у півфінал Паоліні оцінюється коефіцієнтом 3,05.

На тотал більше 21,5 зіграних у матчі геймів запропоновано коефіцієнт 1,87, менше – 1,93.

Реклама. 21+ Найгучніші спортивні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Костюк – Паоліні: історія особистих зустрічей

Раніше Костюк та Паоліні тричі грали одна з одною. Всі ці поєдинки відбулися на харді.

Дві перемоги в активі Паоліні, одну гру виграла Костюк. Однак, ці поєдинки відбулися ще у 2022 та 2023 роках. Після цього українка та італійка між собою не грали.

WTA 1000 Цинциннаті, кваліфікація, 2022 рік. Марта Костюк – Жасмін Паоліні 6:2, 6:2 WTA 250 Клуж-Напока (Transylvania Open), перше коло, 2022 рік. Жасмін Паоліні – Марта Костюк 5:7, 6:3, 6:4 WTA 1000 Цинциннаті, перше коло, 2023 рік. Жасмін Паоліні – Марта Костюк 6:2, 6:1

Де дивитися гру Костюк – Паоліні

Зустріч між Костюк та Паоліні відбудеться на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. Орієнтовний час початку матчу – 15:30 за київським часом.

Гру Костюк – Паоліні у прямому ефірі транслюватиме Суспільне. Перегляд поєдинку також буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, у матчі четвертого раунду Вімблдону 2026 Костюк здолала у двох сетах американку Ешлі Крюгер – 6:4, 6:4. Завдяки перемозі над Крюгер Костюк змогла вийти до дебютного чвертьфіналу трав'яного Грендслему.

Одразу після перемоги Костюк прокоментувала вихід до першого в кар'єрі чвертьфіналу Вімблдону.

«Це неймовірно, досі не можу усвідомити, що це сталося. Чим довше залишаєшся на цьому покритті – тим гірше почуваєшся. Було дуже вітряно, і Ешлін неймовірна, вона зіграла вже сьомий матч на цій траві – я у захваті від цього. Справді було дуже важко, не можу повірити, що це зробила.

Я постійно намагалася зламати її гру впродовж всього матчу, у першу чергу її першу подачу, не завжди виходило якісно на прийомі. Продовжую насолоджуватися процесом і дуже вдячна тим, хто прийшов і підтримував», – розповіла Костюк.