Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Калініна стала другою українкою за день, яка завершила свої виступи на турнірі в Гамбурзі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Калініна стала другою українкою за день, яка завершила свої виступи на турнірі в Гамбурзі
Ангеліна Калініна вилетіла з турніру в Гамбурзі
фото: WTA

Українка програла в трьох сетах Тамарі Корпач 

Українська тенісистка Ангеліна Калініна програла свій матч 1/4 фіналу на турнірі WTA 250 у Гамбурзі. Про це повідомляє «Главком».  

У трьох сетах друга сіяна українка поступилася місцевій п'ятій ракетці турніру Тамарі Корпач – 3:6, 6:1, 1:6. Це було перше очне протистояння суперниць.

Калініна віддала перший сет. Після 1:5 вона взяла два гейми поспіль та мала два брейкпойнти на наступній подачі Корпач, однак вирівняти ситуацію не зуміла. Далі українка впенено забрала другу партію. У вирішальному сеті Ангеліна одразу зробила брейк, проте програла всі 6 наступних геймів.

WTA 250. Гамбург. 1/4 фіналу

Тамара Корпач (Німеччина) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 1:6, 6:1

Калініна вдруге 2026 року зіграла у чвертьфіналі на рівні Туру. Перед стартом «Ролан Гаррос» Ангеліна дісталася фіналу змагань WTA 250 у Рабаті.

Таким чином, обидві українки сьогодні завершили турнір в Гамбурзі. Лідерка посіву Олександра Олійникова знялася перед своїм чвертьфінальним матчем проти Еліни Аванесян через травму живота.

Нагадаємо, українська тенісистка Дарія Снігур стала півфіналісткою турніру WTA 250 у Празі. Суперницею Снігур у чвертьфіналі стала представниця Таїланду Ланлана Тараруді, з якою українка зіграла вперше. Дарія впевнено перемогла – 6:0, 6:3.

Снігур вдруге у кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA 250. Перший раз це вдалося Дарії також цього сезону, у румунській Клуж-Напоці.

Теги: теніс Ангеліна Калініна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У матчі четвертого раунду Вімблдону 2026 Костюк здолала у двох сетах американку Ешлі Крюгер
Марта Костюк розповіла про результати своєї роботи з психологом
7 липня, 12:34
У разі перемоги над Носковою Костюк стане першою фіналісткою жіночих Грендслемів в історії українського тенісу
Костюк – Носкова: де дивитися півфінал Вімблдону
9 липня, 14:43
Марта Костюк яскраво провела третій Grand Slam року
Костюк оновила персональний рекорд у рейтингу найкращих тенісисток світу
13 липня, 11:26
Ангеліна Калініна зачохлила ракетка в сусідній країні
Олійникова та Калініна по-різному стартували на тенісному турнірі в Яссах
14 липня, 19:59
Олександра Олійникова продовжила поступ у Яссах
Олійникова розгромила безпрапорну росіянку на тенісному турнірі в Румунії
16 липня, 17:19
Ангеліна Калініна обіграла 101-шу ракетку світу на старті турніру в Гамбурзі
Калініна обіграла іспанку на турнірі в Гамбурзі, здобувши першу перемогу за місяць
20 липня, 18:28
Марта Костюк вирішила взяти паузу
Костюк пропустить престижний турнір у США
22 липня, 20:59
Олександра Олійникова вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 в Гамбурзі
Олійникова вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу турнірів WTA
Вчора, 17:06
Олександра Олійникова дійшла на турнірі у Гамбурзі до чвертьфіналу
Олійникова знялася з турніру у Гамбурзі перед чвертьфіналом
Сьогодні, 15:16

Новини

Організатори Олімпіади-2028 здивували розкладом тенісного турніру
Організатори Олімпіади-2028 здивували розкладом тенісного турніру
Переможець етапу «Тур де Франс» зізнався, що видалив соцмережі перед багатоденкою
Переможець етапу «Тур де Франс» зізнався, що видалив соцмережі перед багатоденкою
Президент Федерації біатлону України балотуватиметься у виконком IBU
Президент Федерації біатлону України балотуватиметься у виконком IBU
Посадовця Олімпійського комітету Хорватії затримали у справі про корупцію
Посадовця Олімпійського комітету Хорватії затримали у справі про корупцію
Калініна стала другою українкою за день, яка завершила свої виступи на турнірі в Гамбурзі
Калініна стала другою українкою за день, яка завершила свої виступи на турнірі в Гамбурзі
Тайсон Ф'юрі впевнено переміг поляка Ваха в Таїланді
Тайсон Ф'юрі впевнено переміг поляка Ваха в Таїланді

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
106K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
71K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Новини

Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Сьогодні, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua