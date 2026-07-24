Калініна стала другою українкою за день, яка завершила свої виступи на турнірі в Гамбурзі

Ангеліна Калініна вилетіла з турніру в Гамбурзі

Українка програла в трьох сетах Тамарі Корпач

Українська тенісистка Ангеліна Калініна програла свій матч 1/4 фіналу на турнірі WTA 250 у Гамбурзі. Про це повідомляє «Главком».

У трьох сетах друга сіяна українка поступилася місцевій п'ятій ракетці турніру Тамарі Корпач – 3:6, 6:1, 1:6. Це було перше очне протистояння суперниць.

Калініна віддала перший сет. Після 1:5 вона взяла два гейми поспіль та мала два брейкпойнти на наступній подачі Корпач, однак вирівняти ситуацію не зуміла. Далі українка впенено забрала другу партію. У вирішальному сеті Ангеліна одразу зробила брейк, проте програла всі 6 наступних геймів.

WTA 250. Гамбург. 1/4 фіналу

Тамара Корпач (Німеччина) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 1:6, 6:1

Калініна вдруге 2026 року зіграла у чвертьфіналі на рівні Туру. Перед стартом «Ролан Гаррос» Ангеліна дісталася фіналу змагань WTA 250 у Рабаті.

Таким чином, обидві українки сьогодні завершили турнір в Гамбурзі. Лідерка посіву Олександра Олійникова знялася перед своїм чвертьфінальним матчем проти Еліни Аванесян через травму живота.

Нагадаємо, українська тенісистка Дарія Снігур стала півфіналісткою турніру WTA 250 у Празі. Суперницею Снігур у чвертьфіналі стала представниця Таїланду Ланлана Тараруді, з якою українка зіграла вперше. Дарія впевнено перемогла – 6:0, 6:3.

Снігур вдруге у кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA 250. Перший раз це вдалося Дарії також цього сезону, у румунській Клуж-Напоці.