Чемпіонка Вімблдону кумедно відреагувала на своє фото в новині WTA про генетичне тестування

Відповідь Лінди Носкової зібрала багато позитивних реакцій

Переможниця Вімблдону-2026 Лінда Носкова несподівано стала однією з головних героїнь обговорень у тенісній спільноті. Щоправда, цього разу причиною стала не її гра на корті, а використання фотографії чеської тенісистки для ілюстрації матеріалу про нові правила генетичного тестування у WTA. Про це повідомляє «Главком».

Оголошення змін від WTA

Жіноча тенісна асоціація нещодавно оголосила про запровадження обов'язкового тестування на ген SRY для спортсменок, які братимуть участь у турнірах під її егідою. Новий протокол покликаний підтверджувати право виступати в жіночій категорії та вже викликав жваві дискусії у спортивному світі.

Висвітлюючи цю тему, одне з медіа використало фотографію Носкової як головне зображення до публікації. Незабаром її приклад наслідували й окремі сторінки в соціальних мережах, хоча сама тенісистка жодним чином не пов'язана ні з розробкою нових правил, ні з будь-якими суперечками навколо них.

Відповідь Носкової

Побачивши свою фотографію в такому контексті, 21-річна чешка не втрималася від іронічної реакції. У коментарях під публікацією вона коротко написала: Why am I here? («Чому я тут?»). Дотепна відповідь швидко стала вірусною та набрала тисячі вподобань. Багато користувачів підтримали тенісистку, зазначивши, що використання її світлини було недоречним і могло створити хибне враження про її причетність до теми.

У соцмережах також припустили, що редактори просто обрали фотографію Носкової через її популярність після тріумфу на Вімблдоні. Нагадаємо, у липні чеська тенісистка вперше у кар'єрі виграла турнір Великого шолома, ставши чемпіонкою Вімблдону, а також піднялася на сьоме місце у світовому рейтингу WTA – найвищу позицію у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, що чеська тенісистка Лінда Носкова стала переможницею Вімблдону 2026, обігравши у фінальному поєдинку свою співвітчизницю Кароліну Мухову.