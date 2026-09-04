Сестри Кіченок переможно стартували в парному розряді US Open

Вітчизняні тенісистки розпочали похід за трофеєм

Українки Людмила Кіченок і Надія Кіченок переграли дует чеської тенісистки Ніколи Бартункової та колумбійки Каміли Осоріо Серрано в першому раунді парного розряду Відкритого чемпіонату США. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті чесько-колумбійська пара взяла подачу сестер у першому же геймі. Цього гандикапу їм вистачило для загального успіху. Надалі суперниці стабільно набирали очки на власних подачах, тож брейк у дебюті став вирішальним.

А от другу партію дует Кіченок розпочав надупевнено. Українські тенісистки виграли три гейми зі старту сету, зокрема й один на подачі Бартункової та Осоріо Серрано. У восьмому геймі тенісні сестри оформили ще один брейк і перевели матч у третю партію.

За схожим сценарієм розгорнувся і вирішальний сет. Цього разу представниці України з брейком пішли у відрив (4:1) та вже не віддали свого. У восьмому геймі вони ще раз узяли подачу чесько-колумбійського дуету та закрили партію і поєдинок на власну користь.

US Open. Парний розряд, перший раунд

Нікола Бартункова/Каміла Осоріо Серрано (Чехія/Колумбія) – Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – 6:4, 2:6, 2:6

До слова, Юлія Стародубцева здолала колишню третю ракетку світу в другому колі US Open. Українка розібралася з грекинею Марією Саккарі в трьох сетах. Третій раунд – найкращий виступ тенісистки в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Еліна Світоліна оформила нервову перемогу в другому раунді Відкритого чемпіонату США. Перша ракетка України в трьох партіях обіграла австралійську тенісистку Маю Джойнт. Матч тривав 130 хвилин.