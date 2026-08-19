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Марта Костюк розгромила прихильницю Путіна на турнірі у Цинциннаті

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Марта Костюк розгромила прихильницю Путіна на турнірі у Цинциннаті
Марта Костюк продовжує перемагати у Цинциннаті
фото: Getty Images

Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Про це інформує «Главком».

У грі четвертого кола Марта Костюк у трьох сетах здолала росіянку Мірру Андрєєву.

Хід гри

У першому сеті Костюк віддала свою подачу вже у стартовому геймі, після чого Андрєєва втримала перевагу та довела партію до перемоги.

У другому сеті сценарій кардинально змінився. Костюк повністю переграла суперницю та оформила розгромну перемогу – 6:0.

Третій сет почався теж за переваги Марти. Вона зробила доволі швидкий брейк та вийшла вперед з рахунком 4:1. За рахунку 5:2 Костюк зробила ще один брейк та здобула загальну перемогу – 6:2.

WTA 1000 Цинциннаті. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна, 10) – Мірра Андрєєва (5) 4:6, 6:0, 6:2

Суперниця Костюк у чвертьфіналі визначиться у грі між четвертою ракеткою світу Коко Гофф (США) та чеською тенісисткою Маріє Боузковою.

Нагадаємо, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

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Теги: теніс Марта Костюк

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