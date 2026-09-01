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Визначено суперниць Світоліної та Костюк у другому колі Відкритого чемпіонату США

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Визначено суперниць Світоліної та Костюк у другому колі Відкритого чемпіонату США
Марта Костюк та Еліна Світоліна вийшли до наступного раунду US Open
фото: Instagram Марти Костюк

Українські тенісистки продовжуть свої виступи на US Open

Еліна Світоліна та Марта Костюк дізнались своїх суперниць у другому колі US Open. Про це повідомляє «Главком».

Перший раунд Відкритого чемпіонату США українки пройшли успішно: Костюк переграла Сторм Гантер (Автралія), а Світоліна впоралась з Соланою Сьєррою (Аргентина).

У наступному раунді на Еліну чекає протистояння з Маєю Джойнт з Австралії. Марта ж зустрінеться з представниецю США Слоун Стівенс.

Суперниці Еліни Світоліної та Марти Костюк у другому раунді US Open (час поєдинків буде визначено пізніше)

  • Еліна Світоліна – Майя Джойнт (Австралія) – 2 вересня
  • Марта Костюк  – Слоун Стівенс (США) – 2 вересня

Свої поєдинки в першому раунді зіграли Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур.

Усі три спортсменки залишили Відкритий чемпіонат США після першої ж гри: Ястремська поступилась італійці Лукреції Стефаніні (3:6, 6:4, 1:6), Калініна не впоралась з японкою Хімено Сакацуме (3:6, 3:6), а Снігур залишила турнір після гри з «нейтралкою» Діаною Шнайдер (0:6, 4:6).

1 вересня ще дві українські тенісистки проведуть матчі першого кола US Open

  • Юлія Стародубцева – Елла Зайдель (Німеччина) – 18:00 за Києвом
  • Олександра Олійникова – Різ Брантмаєр (США) – 22:30 за Києвом

Раніше стала відома сума, яку Світоліна та Монфіс заробили за вихід до півфіналу міксту US Open.

Теги: теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Ангеліна Калініна Дарія Снігур US Open Олександра Олійникова

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