Визначено суперниць Світоліної та Костюк у другому колі Відкритого чемпіонату США

Марта Костюк та Еліна Світоліна вийшли до наступного раунду US Open

Українські тенісистки продовжуть свої виступи на US Open

Еліна Світоліна та Марта Костюк дізнались своїх суперниць у другому колі US Open. Про це повідомляє «Главком».

Перший раунд Відкритого чемпіонату США українки пройшли успішно: Костюк переграла Сторм Гантер (Автралія), а Світоліна впоралась з Соланою Сьєррою (Аргентина).

У наступному раунді на Еліну чекає протистояння з Маєю Джойнт з Австралії. Марта ж зустрінеться з представниецю США Слоун Стівенс.

Суперниці Еліни Світоліної та Марти Костюк у другому раунді US Open (час поєдинків буде визначено пізніше)

Еліна Світоліна – Майя Джойнт (Австралія) – 2 вересня

Марта Костюк – Слоун Стівенс (США) – 2 вересня

Свої поєдинки в першому раунді зіграли Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур.

Усі три спортсменки залишили Відкритий чемпіонат США після першої ж гри: Ястремська поступилась італійці Лукреції Стефаніні (3:6, 6:4, 1:6), Калініна не впоралась з японкою Хімено Сакацуме (3:6, 3:6), а Снігур залишила турнір після гри з «нейтралкою» Діаною Шнайдер (0:6, 4:6).

1 вересня ще дві українські тенісистки проведуть матчі першого кола US Open

Юлія Стародубцева – Елла Зайдель (Німеччина) – 18:00 за Києвом

Олександра Олійникова – Різ Брантмаєр (США) – 22:30 за Києвом

Раніше стала відома сума, яку Світоліна та Монфіс заробили за вихід до півфіналу міксту US Open.