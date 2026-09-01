Визначено суперниць Світоліної та Костюк у другому колі Відкритого чемпіонату США
Українські тенісистки продовжуть свої виступи на US Open
Еліна Світоліна та Марта Костюк дізнались своїх суперниць у другому колі US Open. Про це повідомляє «Главком».
Перший раунд Відкритого чемпіонату США українки пройшли успішно: Костюк переграла Сторм Гантер (Автралія), а Світоліна впоралась з Соланою Сьєррою (Аргентина).
У наступному раунді на Еліну чекає протистояння з Маєю Джойнт з Австралії. Марта ж зустрінеться з представниецю США Слоун Стівенс.
Суперниці Еліни Світоліної та Марти Костюк у другому раунді US Open (час поєдинків буде визначено пізніше)
- Еліна Світоліна – Майя Джойнт (Австралія) – 2 вересня
- Марта Костюк – Слоун Стівенс (США) – 2 вересня
Свої поєдинки в першому раунді зіграли Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур.
Усі три спортсменки залишили Відкритий чемпіонат США після першої ж гри: Ястремська поступилась італійці Лукреції Стефаніні (3:6, 6:4, 1:6), Калініна не впоралась з японкою Хімено Сакацуме (3:6, 3:6), а Снігур залишила турнір після гри з «нейтралкою» Діаною Шнайдер (0:6, 4:6).
1 вересня ще дві українські тенісистки проведуть матчі першого кола US Open
- Юлія Стародубцева – Елла Зайдель (Німеччина) – 18:00 за Києвом
- Олександра Олійникова – Різ Брантмаєр (США) – 22:30 за Києвом
Раніше стала відома сума, яку Світоліна та Монфіс заробили за вихід до півфіналу міксту US Open.
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