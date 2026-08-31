Костюк засвітила яскравий аксесуар із діамантами на старті US Open

Друга ракетка України в усіх сенсах прекрасно виглядала на корті

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла австралійку Сторм Гантер у першому колі Відкритого чемпіонату США з коштовним годинником на зап'ясті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tennis Ukraine.

Одинадцята сіяна на мейджорі носить хронометр Patek Philippe Aquanaut Luce 5067A-014. Цей годинник отримав сталевий корпус, синій циферблат і цікавий каучуковий ремінець. Рант часоміру прикрашений майже півсотнею діамантів вагою близько карата.

У годиннику Костюк встановлений кварцовий механізм. Ціна моделі залежить від комплектації. Зараз вартість Patek Philippe Aquanaut Luce 5067A-014 коливається у межах 38-60 тисяч євро.

Українка цілком може дозволити собі подібні аксесуари. Лише цьогоріч вона заробила майже 3,8 млн доларів призових. Вихід у друге коло US Open збагатив Костюк на 190 тисяч «зелених».

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До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.