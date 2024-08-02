УЄФА оновила таблицю коефіцієнтів: на якому місці Україна

На старт сезону-2024/2025 мали вийти п'ять вітчизняних клубів, але один із них, «Дніпро-1», не зміг розпочати кампанію

У п'ятирічному циклі 2020/2021-2024/2025 Україна перебуває на 19-й позиції, але за балами її наздогнала Хорватія. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

На старт сезону-2024/2025 мали вийти п'ять вітчизняних клубів, але один із них, «Дніпро-1», не зміг розпочати кампанію. А «Полісся», на жаль, вже вилетіло з Ліги конференцій після поразок від словенської «Олімпії» (0:2, 1:2). Тож тепер вболіваємо лише за трьох представників.

Два клуби вже здобули очки: «Динамо» – після перемог над сербським «Партизаном» (6:2,3:0) у Лізі чемпіонів, а «Шахтар» ще без виходу на поле має шість бонусів за місце у груповому етапі ЛЧ. Отже, на рахунку України наразі 8 очок або 1,600 бала. «Кривбас» розпочне виступ пізніше.

Україна наразі посідає 19-й рядок у реєстрі, відставання від 18-ї Польщі складає 2,600 бала (13 очок).

У той же час нас наздогнала Хорватія (стоїть нижче, бо має гірший поточний показник). Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну – в Лізі чемпіонів (другий кваліфікаційний раунд), одну – в Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві – в Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2026/2027.

Нагадаємо, 23 липня віцечемпіон України «Динамо» впевнено розпочав сезон 2024/25, здобувши розгромну перемогу над сербським «Партизаном» (6:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

А вже за тиждень «Динамо» вдруге обіграло сербський «Партизан» та вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українців.

У наступному етапі кияни візьмуть участь у протистоянні з «Рейнджерс» (Шотландія).