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«Це просто не вкладається у голові»: Джошуа потрапив під критику через небезпечний відпочинок

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Це просто не вкладається у голові»: Джошуа потрапив під критику через небезпечний відпочинок
Ентоні Джошуа кілька місяців тому потрапив у ДТП, яка завершилася смертю двох людей
фото: відкриті джерела

Один з британських експертів назвав дії Ентоні Джошуа нерозсудними

Колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа розкритикували після появи у мережі відео з його відпочинку в Домініканській Республіці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на GB News. 

Екстремальний відпочинок

36-річний британський боксер разом із друзями влаштував перегони на гольф-карах, а згодом спробував перелізти з одного автомобіля в інший під час руху. Кадри швидко поширилися в соцмережах і викликали неоднозначну реакцію. Частина користувачів сприйняла епізод як звичайну витівку під час відпочинку, однак інші звернули увагу на потенційну небезпеку такого трюку, особливо з огляду на нещодавню трагедію в житті британця.

Особливо різко поведінку Джошуа розкритикував колишній чемпіон світу та нині боксерський експерт Джонні Нельсон. У коментарі Boxing King Media він наголосив, що Джошуа мав би набагато обережніше ставитися до власної безпеки. Нельсон нагадав, що лише у грудні 2025 року Джошуа потрапив у смертельну ДТП неподалік Лагоса в Нігерії. Сам боксер вижив, однак аварія забрала життя двох його близьких друзів – Сіни Гамі та Латіфа «Latz» Айоделе.

«Коли я це побачив, я просто схопився за голову. Це виглядало небезпечно та нерозсудливо. Після всього, що він пережив, робити подібне – це просто не вкладається в голові», – заявив Нельсон.

Вшанування друзів 

Втрата Гамі та Айоделе суттєво вплинула на Джошуа. У лютому боксер зробив татуювання з їхніми іменами на біцепсі, а під час липневого поєдинку проти Крістіана Пренги вийшов на ринг із табличками з іменами загиблих друзів на грудях. Тоді після перемоги Джошуа не зміг стримати емоцій і розплакався прямо на рингу, згадуючи близьких людей, яких втратив у ДТП.

Окрім цього, спортсмен публічно пообіцяв підтримувати родини загиблих та допомагати їм реалізовувати мрії, які вони не встигли здійснити.

Нагадаємо, що у ДТП за участі Джошуа загинули два його тренери

Теги: аварія Ентоні Джошуа гольф

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