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Росія збільшує імпорт бензину з Білорусі через атаки на НПЗ – Reuters

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія збільшує імпорт бензину з Білорусі через атаки на НПЗ – Reuters
РФ збільшує імпорт бензину з Білорусі, щоб усунути ризик дефіциту на внутрішньому ринку
фото з відкритих джерел

Росія зазвичай імпортує невелику кількість палива з Білорусі, однак у першій половині березня імпорт виріс у п'ять разів

Росія збільшила імпорт бензину з Білорусі, щоб усунути ризик дефіциту на внутрішньому ринку через атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ). Про це пише Reuters.

Росія є одним із потужних експортерів бензину, але наразі втрачений потенціал відновити неможливо, тому постачальники вирішили терміново замовити великі обсяги постачання бензину з Білорусі.

РФ вже заборонила експорт бензину з 1 березня, щоб спробувати забезпечити достатньо палива для внутрішнього ринку після неодноразових атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи з початку року.

Росія зазвичай імпортує невелику кількість палива з Білорусі. Цього року Росія збільшила імпорт бензину з Білорусі й у першій половині березня він виріс у п'ять разів та досяг майже 3 тис. тонн. У лютому такі поставки не досягали 600 тонн, а в січні Білорусь взагалі не експортувала бензин.

Водночас Росія, за даними джерел видання, ще не має остаточно розв'язання проблеми, оскільки необхідність постачання палива зростає, а потужності Білорусі не є настільки великими. Тривають міжурядові перемовини, які поки що не мають остаточного результату.

Один зі співрозмовників видання стверджує, що ці переговори є складними, оскільки Білорусь надає пріоритет експорту свого палива на міжнародні ринки.

У відповідь російські нафтові компанії можуть збільшити поставки нафти на білоруські НПЗ в обмін на додаткові нафтопродукти для постачання в Росію.

Нагадаємо, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у себе в Facebook заявив, що є «дуже великі сумніви» щодо того, що удари по російських НПЗ можуть дестабілізувати світовий ринок нафти та нафтопродуктів.

На думку експерта, якщо припустити, що російський експорт нафтопродуктів буде падати, то:

  • на ринок піде більше російської нафти, а отже це буде тягнути ціну на сировину донизу;
  • росіяни експортують небагато бензину, тому впливу на ринок цього продукту не буде.

До слова, Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

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Теги: Білорусь росія нафтопродукти експорт імпорт бензин

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